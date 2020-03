FEDERCOOP – RINNOVO CARICHE: « ASSEMBLEA ELETTIVA L’11 MAGGIO, DAL 15 AL 20 APRILE I CONVEGNI DI SETTORE »

Federazione, assemblea in maggio. L’iter per eleggere presidente e amministratori. Il collegio sindacale ha diramato oggi pomeriggio la circolare alle cooperative che riassume il percorso previsto dallo statuto per eleggere il presidente e gli altri amministratori della Federazione. Assemblea elettiva l’11 maggio, dal 15 al 20 aprile i convegni di settore.

La macchina organizzativa della Federazione per eleggere il presidente e il cda si è messa in moto. In una circolare emanata oggi pomeriggio dal collegio sindacale presieduto da Patrizia Gentil sono elencati tutti gli adempimenti statutari per arrivare all’assemblea, fissata in prima convocazione l’8 maggio e in seconda convocazione lunedì 11 maggio prossimo.

Il Collegio sindacale ha anche ritenuto di individuare in Germano Preghenella, Walter Facchinelli, Marco Misconel, Italo Monfredini e Michele Odorizzi i referenti dei vari settori che, avendo ricoperto sino a pochi giorni fa l’incarico di vicepresidenti, si ritiene possano continuare anche in questa fase a svolgere la funzione di raccordo tra l’organo tecnico, incaricato di definire e gestire il percorso elettorale, e la base sociale.

L’elezione del presidente. Le candidature a presidente devono pervenire almeno cinque giorni prima dell’assemblea elettiva, ovvero il 4 maggio. Per candidarsi occorre essere socio di cooperativa aderente alla Federazione. La Federazione si riserva di organizzare alcuni incontri territoriali di presentazione dei candidati nei 15 giorni precedenti l’assemblea. Potranno quindi essere coinvolti i candidati e candidate che avranno presentato richiesta entro il 23 aprile.

L’elezione del consiglio. Il consiglio di amministrazione si compone del presidente e di 22 membri, di cui 18 rappresentanti i cinque settori della cooperazione (4 ciascuno per credito, consumo, agricoltura, 3 per sociali e abitazione e 3 per produzione lavoro) e 4 cosiddetti “trasversali”).

I rappresentanti dei settori sono proposti all’assemblea dai rispettivi convegni, secondo le modalità di presentazione delle candidature indicate dai regolamenti.

Si inizia con il convegno delle agricole il 15 aprile, seguiranno le sociali-abitazione e produzione-lavoro-servizi il 16, credito il 17, per finire con il consumo lunedì 20 aprile.

I convegni di settore dovranno anche nominare i membri dei comitati di settore, decaduti insieme al cda il 12 febbraio scorso.