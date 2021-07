MUSE TRENTO * GLI EVENTI DELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 LUGLIO: « TERRAZZA STELLE – VIOTE MONTE BONDONE / MUSEO PALAFITTE LAGO LEDRO / MUSEO GEOLOGICO DOLOMITI PREDAZZO » (PDF PROGRAMMA)

Gli eventi della settimana dal 17 al 24 luglio 2021. I principali appuntamenti al MUSE e nelle sedi territoriali.

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE

MARTEDÌ 20 LUGLIO

ORE 18 | Libri per curiosi di natura

Migrazioni: gli incredibili viaggi degli animali

Di M. Unwin e J. Desmond, Editoriale Scienza 2018

Letture scientifiche per bambini e bambine a partire dai sei anni con Karol Tabarelli De Fatis, erpetologo MUSE, e Antonella Montedoro, bibliotecaria. In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Trento.

ORE 21.30 | Teatro della Meraviglia

Il funambolo della luce – Nikola Tesla, ovvero l’uomo che illuminò il mondo

Di e con Ciro Masella

Ultimo appuntamento del festival che racconta la scienza, ideato e organizzato da Compagnia Arditoadesio e Università degli Studi di Trento.

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

ORE 21.30 | Paesaggi dell’Antropocene

Cambiare punto di vista. L’Antropocene vista da altri occhi

Una ingegnera specializzata in telerilevamento e una filosofa che si occupa di estetica ci portano a esplorare l’epoca di Homo sapiens con uno sguardo non convenzionale. Con Claudia Paris, ingegnera dell’Università degli Studi di Trento, e Mariagrazia Portera, filosofa dell’Università degli Studi di Firenze. Modera Elisabetta Curzel con la partecipazione di Associazione Acropoli.

VENERDÌ 23 LUGLIO

ORE 18 | Scacchi… gioco, arte, scienza, sport!

In collaborazione con l’associazione UST Unione Scacchistica Trentina

ORE 21.30 | Documondo

Foreste (49 minuti)

Dipendiamo unicamente dalle foreste: senza di esse, la vita come la conosciamo non esisterebbe. Abbiamo sfruttato le nostre foreste nel corso dei secoli, ma se diamo loro la possibilità, si riprenderanno. Introduce la serata Costantino Bonomi, botanico del MUSE.

SABATO 24 AGOSTO

DALLE 18.30 | DOLOMITI Patrimonio Mondiale UNESCO

Serata-evento di musica e dialoghi

Una serata-evento di musica e dialoghi dedicata alle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Evento realizzato in collaborazione con tsm | step – Trentino School of Management e Fondazione Dolomiti UNESCO.

Ore 18.30: inaugurazione della mostra “Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO – Fenomeni geologici e paesaggi umani”.

Ore 20.30: apertura dell’installazione audiovisiva “Il pianto del Ghiaccio” a cura del Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio F. A. Bonporti di Trento in collaborazione con MUSE.

Ore 21.15: dialogo in musica sulle Dolomiti con il cantautore Loris Vescovo.

Tutte le iniziative di SUMMERTIME sono a ingresso gratuito, con prenotazione online. Qui il programma completo

GIARDINO BOTANICO ALPINO – VIOTE, MONTE BONDONE

LUNEDÌ 19 LUGLIO

ORE 15 | Uomini, orsi, lupi

Un laboratorio per conoscere la storia dei grandi carnivori in Trentino, con materiali, reperti e attività pratiche legate al monitoraggio.

VENERDÌ 23 LUGLIO

ORE 15 | Viote MACROTOUR

Un percorso didattico alla scoperta della storia, natura e geologia dell’Altopiano delle Viote del Monte Bondone.

SABATO 24 LUGLIO

ORE 21 – 23 | E se in una notte di luna piena un lupo…

Speciali passeggiate dal Giardino Botanico Alpino alla Terrazza delle Stelle per scoprire il mondo dei lupi. Nell’ambito del progetto Life Wolf Alps.

TERRAZZA DELLE STELLE – VIOTE, MONTE BONDONE

SABATO 17 LUGLIO

ORE 21 – 23 | Passeggiata sotto le stelle

Passeggiata naturalistica e osservazione del cielo, con partenza dal Giardino e arrivo alla Terrazza delle Stelle, con l’accompagnamento degli esperti del MUSE.

DOMENICA 18 LUGLIO

ORE 15 – 18 | Sun Day

Il volto misterioso del Sole è svelato attraverso telescopi dotati di particolari filtri per osservare macchie, protuberanze e spettacolari filamenti.

ORE 21 – 23 | Porte aperte all’osservatorio

La domenica sera l’osservatorio rimane aperto per ammirare il cielo stellato, a occhio nudo e con i telescopi.

VENERDÌ 23 LUGLIO

ORE 21.30 – 23.30 | A tu per tu con le stelle

Grazie ai telescopi dell’osservatorio si parte per un meraviglioso viaggio nel Cosmo tra costellazioni e pianeti, galassie e nebulose.

MUSEO DELLE PALAFITTE DEL LAGO DI LEDRO

DOMENICA 18 LUGLIO

ORE 16 – 18 | Piazza Preistoria

Musica live con Massimo Zamboni, ospiti e rubriche legate alla scienza e a varia umanità.

MARTEDÌ 20, MERCOLEDÌ 21 E GIOVEDÌ 22 LUGLIO

ORE 10.30 – 12 | Arch Attack

Laboratori per famiglie per scoprire come vivevano i nostri antenati

SABATO 24 LUGLIO

ORE 22 | Mezzanotte al Museo

Visita guidata e show. Un modo diverso per visitare il museo delle palafitte, accompagnati da un piccolo racconto che farà scoprire i materiali nelle vetrine e “animerà” il museo…di notte!

MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI DI PREDAZZO

LUNEDÌ 19 LUGLIO

ORE 9.30 – 14.30 | Geologia Monte Agnello

Geotrekking alla scoperta delle Dolomiti con un esperto del Museo Geologico di Predazzo.

MARTEDÌ 20 LUGLIO

ORE 17 | La signora Curiosità presenta Petra

Spettacolo di teatro-scienza

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

ORE 9.30 – 16 | Geotrekking Torre di Pisa

Geotrekking alla scoperta delle Dolomiti con un esperto del Museo Geologico di Predazzo.

ORE 10.30 – 12 | Le avventure di Geo sulla crosta terrestre

Escursione teatralizzata

ORE 16 | Dialoghi erranti. Paesaggi di Fiemme

Passeggiata guidata con Cesare Micheletti, consulente scientifico Fondazione Dolomiti UNESCO. In collaborazione con la Biblioteca di Predazzo.

VENERDÌ 23 LUGLIO

ORE 9 – 12 | Geologia in bicicletta

Escursione in bici