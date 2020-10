LEGA TRENTINO * NOMINE – COMUNE TRENTO: MORANDUZZO, « BUON LAVORO AI DUE PRESIDENTI DI COMMISSIONE, VITTORIO BRIDI ED ALESSANDRO SALTORI »

“Buon lavoro a Vittorio Bridi e ad Alessandro Saltori che sono stati eletti rispettivamente Presidenti della Commissione Vigilanza e della Commissione Turismo del Comune di Trento. Sono sicuro che potranno fare un ottimo lavoro per il bene della nostra comunità”, ad affermarlo il Segretario della Lega Salvini Trentino per il Comune di Trento, Devid Moranduzzo, che ha poi aggiunto: “Ci tengo a ringraziare il Capogruppo Bruna Giuliani per l’ottimo lavoro di mediazione svolto, lavoro che ha portato come risultato quello di inserire dei nostri rappresentanti in ruoli chiave per l’amministrazione del Comune”. La Capogruppo in Consiglio comunale per la Lega Salvini Trentino, Bruna Giuliani, ha voluto aggiungere: “Sono sicura che nelle Commissioni verrà fatto un ottimo lavoro per il bene comune. Lo abbiamo sempre dimostrato negli anni e continueremo a muoverci in tal senso”.

Il nuovo Presidente della Commissione Vigilanza, Vittorio Bridi, ha affermato: “Sono onorato di ricoprire questo delicato incarico dopo cinque anni trascorsi come Vicepresidente del Consiglio comunale. Auguro a tutti buon lavoro”

Il nuovo Presidente della Commissione Turismo, Alessandro Saltori, ha così concluso: “Si prospetta un duro lavoro per quanto riguarda gli ambiti di competenza della mia Commissione. Il turismo a Trento necessita di essere rilanciato con forza e decisione dopo questa pandemia. Auguro a tutti un buon lavoro”