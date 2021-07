PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OSPEDALE TIONE: SEGNANA, “GIÀ TROVATA LA FIGURA DEL DIRETTORE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, DELIBERA LA PROSSIMA SETTIMANA “

Segnana: “Già trovata la figura del direttore dell’Unità Operativa di anestesia e rianimazione, delibera di nomina la prossima settimana”. Ospedale di Tione: soluzione già individuata

“Apss ha appena completato le procedure concorsuali per l’individuazione del direttore dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Tione, selezione che era stata bandita a metà aprile con scadenza di presentazione delle domande fissata per il 30 maggio scorso. I colloqui con i candidati si sono svolti il 6 luglio e la settimana prossima Apss procederà all’adozione della deliberazione di conferimento dell’incarico per la copertura del posto che da oggi è vacante per pensionamento del direttore”. Replica in questo modo alle notizie apparse in questi giorni sulla stampa locale l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, che spiega: “Fin da subito ci siamo attivati per affrontare la carenza di anestesisti dell’Ospedale di Tione, da un lato con il concorso bandito in primavera, dall’altra con un altro concorso, che scade proprio oggi, per l’assunzione di medici anestesisti e rianimatori.

L’obiettivo è rafforzare i presidi sanitari delle valli trentine – prosegue l’assessore -, la nostra attenzione alle valli e ai centri montani non è mai venuta meno e anzi è uno dei precisi impegni di questo esecutivo. Va poi fatta una precisazione importante – conclude Segnana – . I medici anestesisti in servizio attualmente all’ospedale di Tione sono due, sebbene sia vero che uno ha preso un incarico a Bolzano, è altresì vero che è stata differita l’aspettativa fino alla metà di settembre, proprio per dare continuità attraverso un sostituto”.