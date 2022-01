PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONCERTO VASCO ROSSI: “ CONFERENZA STAMPA DOMANI IN DIRETTA FACEBOOK, FOCUS SULL’AREA SAN VINCENZO CON FUGATTI E IANESELLI “

22:18 - 31/01/2022

Area San Vincenzo e concerto Vasco Rossi: domani il punto in una conferenza stampa.

Il mega concerto con la rockstar Vasco Rossi ma anche il significato di un progetto che punta a valorizzare un’area importante per il capoluogo e non solo. Saranno questi i punti all’ordine del giorno di una conferenza stampa prevista per domani mattina in Provincia a Trento alle ore 10.30.

Interverranno il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, l’avvocato Vittorio Costa in rappresentanza dell’artista ed i tecnici dell’Amministrazione che stanno seguendo i diversi aspetti del progetto, tra cui quello della sicurezza.

L’appuntamento potrà essere seguito in diretta Facebook sulla pagina ➡ https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/