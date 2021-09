PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CAMPER VACCINALE: « OGGI LA PRIMA TAPPA A CAVEDINE, 39 LE VACCINAZIONI SOMMINISTRATE / DOMANI APPUNTAMENTO A LUSERNA »

Camper vaccinale: oggi la prima tappa a Cavedine. 39 le vaccinazioni somministrate, domani appuntamento a Luserna.

Prima tappa oggi per il camper vaccinale, iniziativa promossa dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini e i Collegi delle professione sanitarie e gli Assistenti sanitari e il supporto degli amministratori locali sul territorio.

Oggi l’appuntamento era in piazza a Cavedine, dove era presente anche l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia. Tante le richieste di informazioni e chiarimenti alle quali l’équipe di medici e sanitari ha prontamente risposto: a riprova dell’efficacia di questo ulteriore strumento messo in campo per favorire la campagna di vaccinazioni c’è il numero dei vaccini somministrati stamattina tramite il camper, ben 39.

Dopo Cavedine, il camper vaccinale sarà a Luserna, Dimaro, Albiano, Avio, Pieve di Ledro e Condino.

Ecco gli appuntamenti del camper fino al 25 settembre:

Luserna (piazza Marconi) – martedì 21 settembre mattina

Dimaro (piazza Madonna della Pace) – mercoledì 22 settembre mattina

Albiano (piazza Chiesa di San Biagio) – giovedì 23 settembre mattina

Avio (via Dante) – venerdì 24 settembre mattina

Pieve di Ledro (Fiera di san Michele) – sabato 25 settembre mattina

Condino (Fiera) – sabato 25 settembre pomeriggio