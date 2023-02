TIM * PIANO INDUSTRIALE 2023-2025: « IL CDA APPROVA, A PARTIRE DAL 2023 BUSINESS DOMESTICO IN CRESCITA DOPO 6 ANNI »

22.36 - martedì 14 febbraio 2023

TIM: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2023-2025

A PARTIRE DAL 2023 BUSINESS DOMESTICO IN CRESCITA DOPO 6 ANNI

NEL 2023 RICAVI DA SERVIZI A LIVELLO DI GRUPPO PREVISTI IN CRESCITA LOW SINGLE DIGIT; A LIVELLO DOMESTICO SOSTANZIALMENTE STABILI

NEL 2023 EBITDA ORGANICO A LIVELLO DI GRUPPO IN CRESCITA MID SINGLE DIGIT; A LIVELLO DOMESTICO STABILE/IN CRESCITA LOW SINGLE DIGIT

RICAVI DA SERVIZI A LIVELLO DI GRUPPO IN CRESCITA PER TUTTI GLI ANNI DEL PIANO LOW SINGLE DIGIT

EBITDA ORGANICO A LIVELLO DI GRUPPO IN CRESCITA NEL PERIODO DI PIANO MID SINGLE DIGIT CAGR ‘22-‘25

INVESTIMENTI DI GRUPPO STABILI A 4 MLD € ANNUI, DI CUI 3,1 MLD € A LIVELLO DOMESTICO

PER IL GRUPPO EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE CUMULATO LEGGERMENTE POSITIVO NELL’ORIZZONTE DI PIANO

TIM BRASIL CONFERMA IL PERCORSO DI CRESCITA DOPO LA PIENA INTEGRAZIONE DEGLI ASSET DI OI MOBILE

DEFINITE LE PRIORITÀ ESG PER MIGLIORARE L’IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE E I RISULTATI DI BUSINESS

TIM: BOARD OF DIRECTORS APPROVES TIM’S 2023-2025 INDUSTRIAL PLAN

STARTING 2023, DOMESTIC BUSINESS BACK TO GROWTH AFTER 6 YEARS

IN 2023, REVENUE FROM SERVICES EXPECTED TO GROW LOW SINGLE DIGIT AT GROUP LEVEL; BROADLY STABLE AT DOMESTIC LEVEL

IN 2023, ORGANIC EBITDA EXPECTED TO GROW MID SINGLE DIGIT AT GROUP LEVEL; TO REMAIN STABLE/GROW LOW SINGLE DIGIT AT DOMESTIC LEVEL

REVENUE FROM SERVICES AT GROUP LEVEL EXPECTED TO GROW LOW SINGLE DIGIT THROUGH EVERY YEAR OF THE PLAN

ORGANIC EBITDA AT GROUP LEVEL EXPECTED TO GROW MID SINGLE DIGIT CAGR ‘22-‘25

GROUP INVESTMENTS STABLE AT 4 BILLION EUROS PER YEAR, OF WHICH 3.1 BILLION EUROS AT DOMESTIC LEVEL

GROUP CUMULATIVE EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE SLIGHTLY POSITIVE OVER THE PLAN PERIOD

TIM BRASIL CONFIRMS ITS GROWTH PATH FOLLOWING FULL INTEGRATION OF THE OI MOBILE ASSETS

ESG PRIORITIES DEFINED TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT AND THE BUSINESS RESULTS