TIM * PIANO INDUSTRIALE 2023-2025: « IL CDA APPROVA, A PARTIRE DAL 2023 BUSINESS DOMESTICO IN CRESCITA DOPO 6 ANNI »

TIM: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2023-2025
A PARTIRE DAL 2023 BUSINESS DOMESTICO IN CRESCITA DOPO 6 ANNI
NEL 2023 RICAVI DA SERVIZI A LIVELLO DI GRUPPO PREVISTI IN CRESCITA LOW SINGLE DIGIT; A LIVELLO DOMESTICO SOSTANZIALMENTE STABILI
NEL 2023 EBITDA ORGANICO A LIVELLO DI GRUPPO IN CRESCITA MID SINGLE DIGIT; A LIVELLO DOMESTICO STABILE/IN CRESCITA LOW SINGLE DIGIT
RICAVI DA SERVIZI A LIVELLO DI GRUPPO IN CRESCITA PER TUTTI GLI ANNI DEL PIANO LOW SINGLE DIGIT
EBITDA ORGANICO A LIVELLO DI GRUPPO IN CRESCITA NEL PERIODO DI PIANO MID SINGLE DIGIT CAGR ‘22-‘25
INVESTIMENTI DI GRUPPO STABILI A 4 MLD € ANNUI, DI CUI 3,1 MLD € A LIVELLO DOMESTICO
PER IL GRUPPO EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE CUMULATO LEGGERMENTE POSITIVO NELL’ORIZZONTE DI PIANO
TIM BRASIL CONFERMA IL PERCORSO DI CRESCITA DOPO LA PIENA INTEGRAZIONE DEGLI ASSET DI OI MOBILE
DEFINITE LE PRIORITÀ ESG PER MIGLIORARE L’IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE E I RISULTATI DI BUSINESS
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PRESS RELEASE
TIM: BOARD OF DIRECTORS APPROVES TIM’S 2023-2025 INDUSTRIAL PLAN
STARTING 2023, DOMESTIC BUSINESS BACK TO GROWTH AFTER 6 YEARS
IN 2023, REVENUE FROM SERVICES EXPECTED TO GROW LOW SINGLE DIGIT AT GROUP LEVEL; BROADLY STABLE AT DOMESTIC LEVEL
IN 2023, ORGANIC EBITDA EXPECTED TO GROW MID SINGLE DIGIT AT GROUP LEVEL; TO REMAIN STABLE/GROW LOW SINGLE DIGIT AT DOMESTIC LEVEL
REVENUE FROM SERVICES AT GROUP LEVEL EXPECTED TO GROW LOW SINGLE DIGIT THROUGH EVERY YEAR OF THE PLAN
ORGANIC EBITDA AT GROUP LEVEL EXPECTED TO GROW MID SINGLE DIGIT CAGR ‘22-‘25
GROUP INVESTMENTS STABLE AT 4 BILLION EUROS PER YEAR, OF WHICH 3.1 BILLION EUROS AT DOMESTIC LEVEL
GROUP CUMULATIVE EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE SLIGHTLY POSITIVE OVER THE PLAN PERIOD
TIM BRASIL CONFIRMS ITS GROWTH PATH FOLLOWING FULL INTEGRATION OF THE OI MOBILE ASSETS
ESG PRIORITIES DEFINED TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT AND THE BUSINESS RESULTS