PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ORSO M49: PRESIDENTE FUGATTI, « È FUGGITO DAL RECINTO DELL’AREA DEL CASTELLER, HA DIVELTO LA RETE DI FERRO DELLA “GABBIA” »

Alle 10.45 il presidente della Giunta si è inserito nella discussione sull’assestamento del bilancio provinciale da poco iniziata in Consiglio provinciale per dar notizia che l’orso M49 è fuggito stamane dal recinto del Casteller.

Il plantigrado – ha spiegato il governatore – già protagonista l’anno scorso di una prima evasione dalla stessa area, questa volta non ha scavalcato ma ha divelto la rete di ferro della “gabbia” in cui era rinchiuso dall’aprile scorso. Il presidente ha concluso assicurando al Consiglio aggiornamenti sul tema nel prosieguo dei lavori in Aula.