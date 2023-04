CONFCOMMERCIO TRENTINO * RIVA GARDA – CFP ENAIP: « FORMAZIONE E PREPARAZIONE, LE AGENZIE DI VIAGGIO PUNTANO AD AVVICINARE I GIOVANI »

19.12 - mercoledì 26 aprile 2023

Le Agenzie di Viaggio entrano nell’Alta Formazione e puntano ad avvicinare i giovani. La nuova presidente Fiavet Trentino Alto Adige subito all’opera per avvicinare il mondo delle agenzie viaggi alle nuove generazioni: una partnership con il CFP ENAIP di Riva del Garda.

Si è messa subito al lavoro la nuova presidente Sandra Paoli, eletta dall’assemblea dei soci delle agenzie viaggio il 24 marzo scorso, come d’altronde aveva affermato proprio in quell’occasione: l’intento è quello di portare a conclusione con rinnovato entusiasmo il mandato del compianto presidente Sebastiano Sontacchi.

Uno dei temi che stanno maggiormente a cuore alla presidente Paoli è la formazione e la preparazione delle nuove generazioni, come afferma lei stessa: «Ogni iniziativa utile ad avvicinare i ragazzi a questo settore è la benvenuta. Maggiore sarà la collaborazione più ci avvicineremo all’obbiettivo finale: inserire i ragazzi nel mondo del lavoro e colmare il gap di mancanza di personale per le agenzie di viaggio anche in considerazione del cambio generazionale che molte imprese dovranno affrontare».

Il 20 aprile scorso nella sede del CFP alberghiero ENAIP di Riva del Garda, è stato firmato il rinnovo dell’accordo di partenariato a sostegno del percorso di Alta Formazione professionale turistica, partnership che da quest’anno si espande anche alla realtà delle agenzie viaggi, nell’ottica di ricavare vantaggi reciproci e per la crescita professionale degli studenti. In particolare, il partenariato riguarda il progetto di Alta Formazione Professionale in “Tecnico Superiore dei Servizi della Filiera Turistica e Ricettiva” per le seguenti attività:

promozione del percorso rivolta ai potenziali partecipanti e alle imprese del settore turistico;

aggiornamento e sviluppo dell’offerta formativa del percorso;

collaborazione nell’individuazione di aziende/enti/associazioni per le attività di praticantato;

collaborazione nella progettazione, realizzazione e partecipazione a momenti formativi.

Sotto le stesse premesse va considerata la partecipazione, lunedì 17 aprile, della presidente Sandra Paoli insieme al segretario di categoria Jacopo Virgili, alle attività organizzate in occasione dell’assemblea del Liceo Linguistico “Sophie Scholl” di Trento, con tema “Viaggi e migrazione”, in cui è stato presentato alle studentesse il ruolo dell’agente di viaggi: come funziona organizzare una vacanza o un periodo all’estero con un’agenzia di viaggio, oltre che ad una introduzione sulla legislazione turistica, tecnica turistica e geografia turistica.