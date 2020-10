https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/10/MANI-AIUTI-FAMIGLIA.png 393 639 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin 2020-10-30 18:12:15 2020-10-30 16:18:40 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * Assegno di cura: « 300 MILA euro in più ad Apapi, NECESSARI per supportare la permanenza delle persone non autosufficienti »