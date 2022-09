PRADER BANK * “NATURA IMPACT 2030“: « SOSTENIBILITÀ, FONDO CON BONUS PUBBLICO PER IMPATTO POSITIVO PER PERSONE E AMBIENTE » (VIDEO)

10.54 - giovedì 01 settembre 2022

PRADER BANK accelera sulla sostenibilità- NATURA Impact Score (NIS): Modello di scoring innovativo e versatile per misurare l’impatto della sostenibilità delle piccole e medie imprese.

– NATURA Impact 2030: Fondo con bonus pubblico per un impatto positivo per le persone e l’ambiente.

“Il motivo che mi ha spinto ad impegnarmi nello sviluppo di queste due nuove iniziative è stato la frequente percezione, nelle conversazioni con i vertici delle associazioni di categoria e degli imprenditori, di quanto sia difficile – a causa di molteplici intoppi di natura politica o economica – valutare in modo oggettivo e corretto la sostenibilità di progetti e aziende.

È difficile, al giorno d’oggi, gestire responsabilmente degli investimenti senza un efficace strumento di misurazione dell’impatto della sostenibilità che sia anche in grado di elaborare un ragionevole giudizio finale. Il modello di valutazione «NATURA Impact Score (NIS)», sviluppato da PRADER BANK, determina il grado di sostenibilità in relazione ai 17 obiettivi sanciti delle Nazioni Unite ed è conforme alle normative europee. L’esito di tale valutazione può essere utilizzato in molti modi. Ad esempio nei rapporti con i propri stakeholders o con enti pubblici interessati, per avvalorare l’impatto della sostenibilità nei diversi settori aziendali analizzati”, afferma Josef Prader, Fondatore di PRADER BANK.

“Il modello ha la peculiarità di tenere conto dell’intensità di impatto dei diversi fattori ambientali e sociali sugli Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite E’ adatto a società quotate e non quotate e può essere utilizzato in tutti i settori aziendali”, sottolinea Costanza Consolandi, PhD, docente ed esperta di finanza sostenibile di livello internazionale.

Nel corso dello sviluppo del nuovo sistema di scoring, il team di esperti accademici di PRADER BANK ha perfezionato anche la realizzazione di un fondo regionale per la sostenibilità: «NATURA Impact 2030». Tale iniziativa prevede un bonus sugli interessi da parte del settore pubblico: migliore è il punteggio di sostenibilità sociale ed ambientale, minore è il costo degli interessi per l’azienda.

Il Fondo «NATURA Impact 2030» è un modello win-win per tutte le parti coinvolte”. Ne è convinto Ruggero Bertelli, professore universitario di Banca e Finanza: “Le aziende finanziate ricevono un contributo pubblico sugli interessi e crescono grazie al loro impegno; gli investitori professionali migliorano significativamente il grado di sostenibilità del portafoglio grazie al loro investimento, nel pieno rispetto della normativa SFDR; il settore pubblico contribuisce in modo decisivo al rafforzamento della piazza economica e assume una posizione di modello per altre regioni.”

“La nostra strategia è quella di accelerare sulla strada della crescita sostenibile e responsabile. Sono convinto che nessuna azienda possa evitare di confrontarsi seriamente con il tema della sostenibilità. Il «NATURA Impact Score (NIS)» e il fondo «NATURA Impact 2030» forniscono gli strumenti per vincere questa sfida con successo”, conclude Josef Prader.