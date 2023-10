PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ELEZIONI – RISULTATI PROVVISORI ORE 05.00: « SVP (34,5%) /TEAM K (11,1%) / SÜD-TIROLER FREIHEIT (10,9%) / VERDI-GRÜNE-VERC (9,00%) / FI (6,00%) / JWA- WIRTH ANDERLAN (5,9%) / DIE FREIHEILTICHEN (4,9%) / PD (3,5%) / FÜR SÜDTIROL MIT WIDMANN (3,4%) / LEGA -UNITI AA (3,00%) / LA CIVICA (2,6%) / VITA (2,6%), M5S (0,7%) / ENZIAN (0,7%) / FI (0,6%), CENTRO DESTRA (0,6%) »

06.46 - lunedì 23 ottobre 2023

Concluse le operazioni di scrutinio, in base ai dati provvisori, sono 12 i partiti che accedono al nuovo Consiglio provinciale dell’Alto Adige. I primi dati dai seggi elettorali sono arrivati nella serata di ieri (22 ottobre), subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 21.00.

Successivamente nelle quasi 500 sezioni allestite sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. Ora sono disponibili i risultati provvisori, in base ai quali sarà possibile attribuire la suddivisione dei seggi del prossimo Consiglio provinciale. Complessivamente hanno votato 290.299 persone, compresi i voti espressi per corrispondenza (13.175). Le operazioni di scrutinio si sono svolte senza particolari intoppi.

L’esito ufficioso dei risultati elettorali

Alla fine sono risultati validi 290.299 voti distribuiti tra SVP (34,5%), Team K (11,1%), Süd-Tiroler Freiheit (10,9%), Verdi-Grüne-Verc (9,00%), Fratelli d’Italia (6,00%), JWA- Wirth Anderlan (5,9%), die Freiheiltichen (4,9%), PD – Partito Democratico (3,5%), Für Südtirol mit Widmann (3,4%), Lega Salvini-Uniti per l’Alto Adige (3,00%), La Civica (2,6%), VITA (2,6%), Movimento 5 Stelle (0,7%), Enzian (0,7%), Forza Italia (0,6%), Centro Destra (0,6%).

I seggi assegnati

Secondo i dati provvisori il calcolo per l’attribuzione dei mandati nel Consiglio provinciale prevede 12 partiti rappresentati in Consiglio e questa assegnazione ufficiosa: SVP 13 seggi, Team K (4), Süd-Tiroler Freiheit (4), Verdi-Grüne-Verc (3), Fratelli d’Italia (2), JWA – Wirth Anderlan (2), die Freiheitichen (2), PD – Partito Democratico (1), Für Südtirol mit Widmann (1), Lega-Uniti per l’Alto Adige (1), La Civica (1), VITA (1), Movimento 5 Stelle (0), Enzian (0), Forza Italia (0), Centro Destra (0).

Sul sito elezioni.provincia.bz.it oltre a risultati di lista e preferenze si può ovviamente studiare anche la scomposizione territoriale del voto. Ha funzionato bene a Palazzo Widmann anche il Centro stampa: i giornalisti hanno potuto seguire l’andamento del voto in tempo reale sui maxischermi e sui pc; le emittenti tv e radio pubbliche e private sono state messe nelle migliori condizioni per garantire collegamenti in diretta dalla prima mattina fino ai risultati finali e agli “speciali” con le analisi del voto.