A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «ACERBIS È IL NOSTRO NUOVO SPONSOR TECNICO, PER LE PROSSIME STAGIONI»

17.06 - mercoledì 3 luglio 2024

Acerbis e A.C. Trento 1921, insieme per crescere ulteriormente. Siglata l’intesa tra Acerbis e A.C. Trento 1921. L’azienda bergamasca sarà sponsor tecnico degli aquilotti per le prossime stagioni. Luca Piazzi: “Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di crescita e sviluppo del Club”.

Trento A.C. Trento 1921 e Acerbis, azienda bergamasca specializzata nell’ideazione, realizzazione e commercializzazione di abbigliamento e accessori per l’attività sportiva, annunciano l’accordo pluriennale di sponsorizzazione tecnica.

Trento, isola felice dello sport per antonomasia, sta vivendo una fase di consolidamento e sguardo rivolto al futuro anche nel mondo calcistico. La nuova sinergia, peraltro, per la società acquisisce anche un ulteriore valore: giovedì 4 luglio ricorrono infatti i dieci anni della presidenza di Mauro Giacca. Un anniversario “celebrato” anche con la partnership con Acerbis, realtà che fa dell’innovazione e del lavoro di squadra due dei suoi capisaldi. Da qui un ulteriore punto in comune che rafforza l’unità d’intenti e di valori di un percorso condiviso improntato sulla crescita. Una partnership che inizia con la Prima Squadra e che si mette a disposizione anche del Settore Giovanile e del Movimento femminile. Per ribadire il concetto di costruire e radicarsi oggi per garantire un domani duraturo e ricco di soddisfazioni.

«Aggregarci all’A.C. Trento 1921 – sottolinea il fondatore Franco Acerbis – è tanto piacevole quanto, personalmente, molto significativo. Da ragazzo, con la mia numerosa famiglia si andava in Val di Fiemme per le vacanze estive. Da lì, con mio padre, approfittavamo per visitare il Castello del Buonconsiglio a Trento, meta molto emozionante poiché rappresenta uno spaccato della storia d’Italia. Indimenticabili anche le sciate sul Monte Bondone dato che si partiva con il pullman del CAI. dal mio paese, Albino, in provincia di Bergamo, alla volta di un luogo privilegiato. Inoltre, sempre in zona, ho avuto la fortuna di coltivare tante amicizie come quella con Gilberto Simoni, grande campione di ciclismo con cui si collaborava, grazie alla nostra società collegata Scott, sia per la strada che per il settore mountain bike. L’auspicio è che i successi di Gibo si possano riproporre con l’A.C. Trento 1921 attraverso questo connubio».

Così Luca Piazzi, Direttore Operativo dell’A.C. Trento 1921: «Una partnership che annunciamo con estremo piacere e che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e sviluppo della Società. Acerbis vestirà i giocatori della Prima Squadra dell’A.C. Trento 1921 ma anche quelli appartenenti al Settore Giovanile per le prossime stagioni, garantendo loro un prodotto di qualità sia in termini di design sia di comfort. Siamo certi che attraverso questo accordo scriveremo una nuova pagina vincente della storia del Club».