” PREMIO L’ADIGE 2024″ * TRENTINO: « MATTEO LUNELLI È IL MANAGER-IMPRENDITORE DELL’ANNO, “B2 LABTECH” LA MIGLIORE START-UP »

10.44 - sabato 9 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Premio l’Adige 2024: Matteo Lunelli è il manager/imprenditore dell’anno. La cerimonia all’Itas Forum di Trento, a B2 Labtech il riconoscimento per la start-up dell’anno.

Matteo Lunelli, Presidente e Ceo di Ferrari Trento e amministratore delegato del Gruppo Lunelli, è il vincitore della prima edizione del “Premio l’Adige” dedicato al manager/imprenditore dell’anno. Il riconoscimento, nato per celebrare l’eccellenza economica di un territorio che da sempre coniuga qualità e sostenibilità, è stato assegnato all’unanimità dalla giuria composta da Michela Baldessari (direttrice di Radio Dolomiti), Pierluigi Depentori (direttore dell’Adige), Alberto Faustini (direttore editoriale dei media italiani del Gruppo Athesia) e Mauro Keller (direttore di Tv33).

Il premio è stato assegnato a Matteo Lunelli con la seguente motivazione: “Per aver saputo portare il Gruppo Lunelli in una dimensione internazionale, riconosciuto come una delle eccellenze italiane in tutto il mondo, ma mantenendo ben salde le radici in Trentino. Un Gruppo che ha saputo trovare il giusto mix tra innovazione e tradizione, con un occhio speciale alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità”.

Per quanto riguarda il riconoscimento alla Startup dell’anno, la scelta della giuria (a quella per il manager/imprenditore si è aggiunto Nicola Calabrò, amministratore delegato e direttore generale di Cassa di Risparmio di Bolzano/Sparkasse) ha premiato B2 Labtech, azienda nata nel 2022 a Rovereto. Per B2 Labtech, che aveva ricevuto anche il maggior numero di segnalazioni da parte dei lettori dell’Adige, la motivazione del premio è la seguente: “Per avere saputo innovare il settore dell’illuminazione attraverso un processo di machine learning per riprodurre in ambienti indoor la luce diurna naturale, riducendo lo stress luminoso causato dal gap cromatico tra l’illuminazione artificiale e la luce solare”.

La consegna dei premi si è tenuta all’Itas Forum di Trento alla presenza, da remoto, di un ospite speciale quale l’imprenditrice Emma Marcegaglia, già presidente nazionale di Confindustria, e di numerose autorità del mondo istituzionale ed economico trentino.