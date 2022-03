ROSSI (AZIONE) – INTERROGAZIONE * VALDASTICO – ROVERETO SUD: « COME È STATO POSSIBILE DARE AVVIO AL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PUP SULLA BASE DI UN ATTO NON VALIDO? »

17.27 - giovedì 24 marzo 2022

VALDASTICO A ROVERETO SUD: AVVIO DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PUP SULLA BASE DI UN ATTO NON FIRMATO DAL MINISTERO.

Premesso che:

A) in data 19 giugno 2020 la Giunta provinciale deliberava quanto segue:

1) di avviare il procedimento di variante al Piano urbanistico provinciale, secondo le disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015, per affrontare, alla scala della pianificazione territoriale e in coerenza con i contenuti del Programma di sviluppo provinciale della XVI Legislatura, coerenti analisi in ordine allo scenario complessivo di mobilità tra il Veneto e il Trentino,

2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo al Documento conclusivo di data 9 febbraio 2016 del Comitato paritetico tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Regione del Veneto e Provincia autonoma di Trento concernente il corridoio infrastrutturale di interconnessione del Trentino con il Veneto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il documento citato al numero 2 “atto aggiuntivo al documento conclusivo del 09.02.2016 del comitato paritetico tra, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento concernente il corridoio infrastrutturale di interconnessione del Trentino con il Veneto ” costituisce, come formalizzato in atti “parte integrante e sostanziale” del presente provvedimento ( delibera di avvio della variante al PUP )

B) In risposta a formale richiesta dell’interrogante di poter disporre di copia del citato “atto aggiuntivo al documento conclusivo del 09.02.2016 del comitato paritetico tra, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento concernente il corridoio infrastrutturale di interconnessione del Trentino con il Veneto ” la Provincia ha fatto pervenire tale documento da cui si rileva che lo stesso è stato sottoscritto dalla Regione Veneto ( 15/07/2020) e dalla Provincia Autonoma di Trento ( 14/07/2020) .

Non compare invece nessuna sottoscrizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta provinciale per conoscere se:

1. “l’atto aggiuntivo al documento conclusivo del 09.02.2016 del comitato paritetico tra, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento concernente il corridoio infrastrutturale di interconnessione del Trentino con il Veneto“ sia stato o meno sottoscritto dal Ministero e in che data;

2. se sia stato sottoscritto dal Ministero in carica alla data delle sottoscrizioni di Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento o piuttosto dal Ministero del governo attualmente in carica;

3. se in caso di conferma della mancata sottoscrizione ministeriale la stessa sia prevista e in che data;

4. come sia stato possibile dare avvio al procedimento di variante al PUP sulla base di un atto non valido o comunque incompleto e/o non perfezionato e se ciò determini o meno l’invalidità del procedimento in corso.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Ugo Rossi