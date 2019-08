ROSSI (PATT) * PUNTO NASCITA ARCO (TN): « ma ci vuole un anno per scrivere una lettera al ministero dove si chiede un tavolo di lavoro per esaminare i dati già conosciuti? »

Perché la provincia non rende pubblica questa lettera? Si continuano a fare annunci prendendo in giro la gente e le istituzioni locali ma da febbraio la giunta non risponde alle domande fatte nella interrogazione allegata che avevo fatto.

In campagna elettorale e subito dopo dicevano che avrebbero riaperto punto nascita ad Arco.

A febbraio gli abbiamo chiesto quando avrebbero fatto la richiesta a Roma di poterlo riaprire ma non hanno mai risposto. Chiaro che si trattava e si tratta di propaganda.

Mi chiedo, ma ci vuole un anno per fare una lettera dove si chiede un tavolo di lavoro per esaminare dati già conosciuti?

È chiaro l’intento: dire che si vuole riaprire per dare poi la responsabilità agli altri se non si riuscirà a farlo.

*

Ugo Rossi