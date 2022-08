APT DOLOMITI PAGANELLA * “ORME“: « FESTIVAL DEI SENTIERI, OSPITI IL CANTAUTORE SIMONE CRISTICCHI ED IL COMICO ENRICO BERTOLINO (15-18/9) »

09.15 - mercoledì 31 agosto 2022

Orme, Festival dei Sentieri. 7 esperienze da vivere in famiglia sull’Altopiano della Paganella. In vista della quinta edizione di ORME, il primo festival che si svolge lungo i sentieri dell’Altopiano, Dolomiti Paganella suggerisce 7 esperienze del programma ideali da vivere con i bambini: tra boschi, musica, sapori, teatro e arte, ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

Sull’Altopiano della Paganella è partito il conto alla rovescia per ORME, il primo festival che si svolge interamente lungo i sentieri che si diramano ai piedi delle Dolomiti di Brenta e che riempirà i boschi di Fai della Paganella di musica, sapori, teatro e arte. L’evento, giunto alla sua quinta edizione e che quest’anno ruoterà intorno al tema “Il rispetto genera felicità”, animerà il territorio dal 15 al 18 settembre.

La quattro giorni coinvolgerà 31 sentieri, accoglierà due ospiti d’eccezione — il cantautore Simone Cristicchi e il comico Enrico Bertolino — e sarà arricchita da due eventi speciali: la performance audiovisiva “Personal use” e il reading teatrale ispirato al libro omonimo di Chiara Todesco “Le signore delle cime: storie di alpiniste e delle loro imprese”. Come ogni anno non mancheranno inoltre gli appuntamenti dedicati a tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi.

“Il nostro territorio è da sempre attento alle necessità delle famiglie e si impegna ogni giorno per offrire esperienze e attività adatte a grandi e piccini. ORME non farà eccezione”, spiega Lucia Perlot, Presidente Consorzio Fai Vacanze. “L’evento vuole essere un momento di condivisione, un’occasione per creare nuovi e piacevoli ricordi, ma anche per riscoprire insieme, attraverso linguaggi adatti a tutti, il rispetto verso noi stessi, verso gli altri e verso l’ambiente, che si impara fin da piccoli”.

Ecco, quindi, gli appuntamenti da non perdere e da segnare sul calendario per vivere ORME insieme alla famiglia.

Sentiero col naso all’insù, per ammirare le stelle

Partendo da Santel con l’impianto di risalita, per poi proseguire a piedi, il percorso Sentiero col naso all’insù (15 settembre) accompagna le famiglie fino al Rifugio Dosso Larici per vivere insieme il momento del tramonto che tinge di rosa le Dolomiti di Brenta. Grazie al pernottamento in loco e alla presenza di un astrofilo, inoltre, sarà possibile ammirare il cielo stellato in tutta la sua bellezza. L’escursione è di media difficoltà ed è adatta anche ai bambini (ma non ai passeggini).

Sulle tracce di Hänsel e Gretel, trekking con i bambini

Ispirato alla celebre fiaba dei Fratelli Grimm e portato in scena dalla compagnia I Teatri Soffiati, “Sulle tracce di Hänsel e Gretel” (16 settembre) è un percorso teatrale che si snoda tra i boschi attorno a Fai della Paganella e che ricrea le azioni, le figure, le voci e i colpi di scena della celebre fiaba con l’aiuto di oggetti, mascheramenti e magie. Un’escursione adatta a tutta la famiglia.

Il tuo canederlo, tra cucina e spettacolo

“Il tuo canederlo” (17 settembre), portato in scena da Koinè Teatro, è un’esperienza di teatro gourmet durante la quale una canederlaia-attrice guiderà gli spettatori lungo le tappe della produzione dei canederli: dalla preparazione degli ingredienti all’impasto del pane con il latte e le uova, fino alla creazione di una sfera la cui forma, peso, dimensione e biologicità̀ dipenderanno dalla singola personalità̀ e dalle scelte di ciascuno.

Il Sentiero dei sapori d’autunno, tra tradizione e innovazione

Adatto a grandi e piccini, il Sentiero dei sapori d’autunno (17 settembre) è un’esperienza che, mentre ci si immerge tra i profumi dei boschi, dei prati e dei campi di Fai della Paganella, accompagna alla scoperta delle tradizioni contadine e dei prodotti locali. Ad arricchire l’attività anche i racconti degli accompagnatori e i piatti innovativi proposti dagli chef, per un viaggio tra passato, presente e futuro.

E io non scenderò più, a teatro in mezzo al bosco

Uno spettacolo itinerante di un bambino che vive sugli alberi. “E io non scenderò più” (17 settembre), liberamente tratto da Il Barone rampante di Italo Calvino, è un percorso tra la terra e il cielo, l’infanzia e l’adolescenza, la realtà e la finzione per scoprire le avventure di Cosimo Piovasco di Rondò e degli improbabili personaggi evocati da uno dei più grandi narratori del Novecento. Una storia da scoprire camminando.

ORMEAcademy, per imparare divertendosi

Pensata per i piccoli esploratori, la ORMEAcademy (17 e 18 settembre) è una divertente accademia, organizzata tra gli alberi di Fai della Paganella, grazie alla quale scoprire in prima persona la magia degli abitanti del bosco. Durante l’evento, i bambini potranno vivere l’esperienza dei veri Trapper e del Bushcraft tra prove di abilità, giochi, esplorazioni, esercizi di osservazione, orientamento e manualità.

Trekking con il cane, per gli amici a quattro zampe

Il trekking con il cane (18 settembre) è una passeggiata a sei zampe durante la quale si rafforza la relazione con il proprio animale e si favorisce la socializzazione tra cani in un ambiente naturale. Grazie ai professionisti cinofili, inoltre, sarà possibile accrescere e approfondire la relazione cane-uomo-natura, confrontarsi e svolgere attività utili anche nella vita di tutti i giorni.

Tutti gli appuntamenti hanno posti limitati ed è richiesta la prenotazione. Il programma completo e i biglietti di Orme – Festival dei sentieri sono disponibili sul sito Festivalorme.it.

