PAT * VIABILITÀ: « LEVICO TERME IN SICUREZZA, CON LA NUOVA ROTATORIA E LA FERMATA PER GLI AUTOBUS »

16.22 - mercoledì 5 luglio 2023

Levico Terme in sicurezza con la nuova rotatoria e la nuova fermata per gli autobus.Stamane l’inaugurazione con il presidente della Provincia Fugatti e il presidente di Trentino Trasporti Salvatore. Una rotatoria, che sostituisce l’incrocio esistente, nuovi marciapiedi, la riqualificazione dell’area di fermata per gli autobus con la realizzazione di tre nuove pensiline, un parcheggio d interscambio per autovetture, la ripavimentazione delle corsie e la creazione di una nuova area di fermata per gli autobus provenienti da Borgo Valsugana. È l’intervento realizzato grazie alla convenzione stipulata fra la Provincia, il Comune di Levico Terme e Trentino trasporti nel 2018 che ha consentito di riqualificare un’area di circa 3100 metri quadrati e di mettere in sicurezza questa zona. Oggi si è tenuta l’inaugurazione, che ha visto la presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, del presidente e del direttore generale di Trentino Trasporti, rispettivamente Diego Salvatore e Roberto Murru, con il direttore tecnico Ettore Salgemma, del sindaco Gianni Beretta, del titolare dell’impresa costruttrice Giulio Misconel, del progettista e direttore dei lavori Antonio Armani, nonché del coordinatore della sicurezza Andrea Alfarè.

“Consegniamo oggi un’opera importante per tutta la comunità di Levico, che migliorerà la sicurezza, vivibilità e viabilità cittadina, alleggerendo gli importanti flussi dovuti anche ai tanti turisti che scelgono questa zona del Trentino per trascorrere le proprie vacanze – ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ricordando come l’intervento inaugurato oggi sia solo una delle diverse iniziative avviate a Levico. “Insieme al Comune abbiamo condiviso in questi anni alcuni importanti interventi su più fronti, penso all’istituto alberghiero, che intendiamo rinnovare per offrire ai professionisti del settore turistico-ricettivo di domani un luogo adeguato alla propria formazione, ma anche al nuovo polo culturale che sorgerà al posto dell’ex cinema comunale e all’area ex Masera“, ha spiegato il presidente Fugatti. “La sinergia tra enti ed istituzioni, la collaborazione tra le imprese trentine che hanno lavorato alla realizzazione dell’opera, dimostrano che quando si lavora assieme, condividendo obiettivi e risorse, si possono fare le cose bene ed entro i tempi stabiliti”.

“Grazie alla convenzione tra Comune, Provincia e Trentino Trasporti vede la luce oggi una delle opere che avevamo a cuore sin dal nostro insediamento, con la quale miglioriamo in modo significativo la viabilità in uscita e in ingresso da Levico, che nella vicina via Claudia Augusta conta circa 14.000 passaggi quotidiani – ha spiegato il sindaco di Levico, Gianni Beretta -. Durante il periodo di lavori siamo riusciti a mantenere la viabilità aperta e a gestire il traffico pesante, continuando a garantire il servizio di trasporto pubblico ai cittadini, che ringrazio per la pazienza e la collaborazione”, ha concluso il primo cittadino.

Soddisfazione anche per Trentino Trasporti, che ha seguito l’intera esecuzione dei lavori.

“Si tratta di un’opera importante per la comunità di Levico ma anche per Trentino Trasporti – le parole del presidente di Trentino Trasporti, Diego Salvatore – perché oggi abbiamo una viabilità sicura sia per i veicoli sia per i pedoni, in uno snodo centrale della rete viaria locale. Un grazie agli uffici tecnici, ai progettisti e alle imprese che, in grande sinergia, ci hanno consentito di consegnare l’opera in tempi relativamente brevi”.

Presente all’inaugurazione anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, Roberto Paccher.

I lavori hanno riguardato appunto l’area di fermata bus di proprietà di Trentino trasporti con la realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio e di una nuova rotatoria stradale in luogo del precedente incrocio a raso tra Corso centrale e via Claudia Augusta; grazie alla convenzione fra Provincia, Comune e Trentino trasporti, quest’ultima ha gestito un unico appalto per la sistemazione dell’area e della viabilità stradale.

L’intervento aveva come obiettivo quello di migliorare la sicurezza dei pedoni e la sicurezza stradale grazie alla nuova rotatoria che ha sostituito il vecchio incrocio a raso, nonché di migliorare la sicurezza dell’innesto degli autobus in entrata e uscita dalla nuova fermata. Punto qualificante del progetto anche quello di favorire l’interscambio modale, grazie alla realizzazione di 10 nuovi posti auto e di una rastrelliera per le biciclette.

L’appalto dei lavori è stato di complessivi 445.000 euro. L’importo è stato finanziato dalla Provincia e dal Comune di Levico, ciascuno per le opere di competenza. Terminato l’iter tecnico amministrativo relativo alla progettazione, approvazione in Conferenza di Servizi e appalto, il 29 agosto 2022 si è dato avvio ai lavori consegnando l’area all’impresa aggiudicataria Misconel srl.

PRINCIPALI DATI TECNICI

Volumi di traffico

numero Bus transitanti presso la fermata: circa 120/giorno (in orario invernale feriale scolastico)

numero passeggeri saliti a bordo: circa 450/giorno (in orario invernale feriale scolastico precovid)

numero di auto in transito su via Claudia Augusta: circa 14.000/giorno (in periodo di punta estivo)

Nuova rotatoria

superficie: mq 1.770

Fermata autobus e parcheggio di interscambio

superficie: mq 1.330

capienza: 3 stalli bus direzione Borgo

1 stallo bus direzione Trento

10 parcheggi autovetture

1 rastrelliera portabici

2 pensiline per complessivi m. 12,60 direzione Borgo

1 pensilina per complessivi m. 5,20 direzione Trento

Importo lavori: 354.799,40 euro di cui 19.303,41 euro per oneri della sicurezza

Importo fornitura e posa pensiline: 90.000 euro

Progettista e direttore lavori: ing. Antonio Armani

Coordinatore della sicurezza: ing. Andrea Alfarè