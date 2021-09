COMUNITÀ DEL GARDA * ASSEMBLEA: « “ NAVIGAZIONE DA DIPORTO SUL GARDA PREVENZIONE – SICUREZZA – SOCCORSO “, APPUNTAMENTO A TOSCOLANO MADERNO IL 2/10 »

A più di vent’anni dall’entrata in vigore della normativa interregionale della navigazione sul lago di Garda, tuttora vigente, nonché a seguito di numerosi incidenti nautici che hanno caratterizzato la stagione turistica, la Comunità del Garda, anche su espressa richiesta di alcuni sindaci, ha organizzato un momento di riflessione e confronto sulla questione tra i soggetti pubblici e le amministrazioni interessate, che si tiene all’auditorium della scuola media «Gabriele Di Pietro» di Toscolano Maderno (l’entrata è in via Statale 151) con inizio alle ore 9.30.

Come tutte le assemblee della Comunità del Garda, anche questa è aperta al pubblico, che può assistere ma non intervenire. Per partecipare è richiesto il green pass, che sarà richiesto prima dell’accesso nell’auditorium. Sarà misurata la temperatura e sarà fornito gel igienizzante. All’interno dell’auditorium vige l’obbligo della mascherina indossata. Si raccomanda di evitare assembramenti anche all’aperto.