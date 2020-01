PAT * VERSO IL TRENTINO SOSTENIBILE DEL FUTURO: « L’INCONTRO A PADERGNONE ED ALA IL 21 E IL 22 GENNAIO »

Verso il Trentino sostenibile del futuro. A Padergnone e a Ala il 21 e il 22 gennaio.

Si terrano alle 20.30 a Padergnone e ad Ala, rispettivamente domani 21 e mercoledì 22 gennaio, due incontri per illustrare al pubblico gli obiettivi generali ONU dell’Agenda 2030 e, in particolare, quelli del Trentino. A Padergnone l’incontro si svolgerà al Teatro, mentre ad Ala l’appuntamento è presso l’Auditorium della Cassa Rurale Vallagarina in via Malfatti, 2. Gli esperti del MUSE condurranno gli intervenuti ad approfondire i temi.

Povertà, Stili di vita, Acqua, Territorio, Economia circolare, Responsabilità sociale, Turismo sostenibile, Agricoltura, Riduzione delle emissioni e Parità di genere sono i temi e le dieci parole d’ordine che guideranno, fra l’altro, il processo partecipativo per tutto febbraio, marzo ed aprile

L’incontro è aperto a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del Trentino e del nostro pianeta.