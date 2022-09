MANICA (PD) * CARO ENERGIA: « “BONUS BOLLETTE” DA 180 EURO, LA GIUNTA PAT AGISCE SENZA DISTINGUERE LA FAMIGLIA POVERA DALLA RICCA »

12.35 - martedì 20 settembre 2022

Nei giorni scorsi la Giunta provinciale ha deciso di utilizzare parte dei 100 milioni di € che aveva furbescamente accantonato in occasione dell’ultima manovra di assestamento di bilancio in vista delle elezioni provinciali 2023, per il cosiddetto “bonus bollette”.

La Giunta ha deciso di dare a tutte le famiglie trentine 180€ per la bolletta dell’elettricità. La famiglia più ricca del Trentino percepirà 180 €; la famiglia più povera del Trentino percepirà 180 €.

Ancora una volta, come già visto con i tanti e poco utili bonus approvati in questi quattro anni o altre forme di esenzioni, la Giunta agisce senza distinguere chi ha più bisogno da chi ne ha meno o non ne ha proprio. Così fatta questa misura non aiuta chi sta peggio, e si dimostra in tal senso sbagliata nella sua concezione, ingiusta, ed inadeguata nel rispondere al disagio di determinate fasce della popolazione trentina.

Se diversamente pensata e calibrata – magari senza l’ansia dettata evidentemente più dalla scadenza elettorale che dalla volontà di risolvere almeno in parte il problema – si sarebbe potuto garantire un sostegno più efficace alle famiglie che hanno più bisogno, magari non solo per l’elettricità ma anche per il gas.

Senza progressività, tanto nella tassazione quanto nella contribuzione, chi sta bene starà sempre più bene e chi è in difficoltà sarà sempre più in difficoltà. E purtroppo la Giunta Fugatti non è nuova a questo genere di interventi di ingiustizia sociale.

Chi ha più bisogno in questi quattro anni è infatti stato sistematicamente discriminato – si pensi alle limitazioni nell’accesso all’edilizia popolare o all’assegno di natalità – o trattato allo stesso modo di chi bisogno non ne ha, cosa questa parimenti ingiusta.

Ma del resto questo approccio non ci stupisce visto che la Lega, compreso il Presidente Fugatti, stanno proponendo di nuovo nel proprio programma la flat tax, che è quel modello secondo cui i più ricchi pagano meno e i più poveri pagano di più, dovendosi pure sobbarcare il costo dei servizi pubblici, a cominciare dalla sanità.

*

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale-Gruppo del Partito Democratico del Trentino