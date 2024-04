PAT * TRENTO – “FESTIVAL ECONOMIA 2024“: « “PER CHI VUOLE PORSI LE DOMANDE GIUSTE”, LA NUOVA EDIZIONE DELLO SCOIATTOLO »

16.19 - martedì 9 aprile 2024

Il Festival per chi cerca le domande giuste: ecco la nuova edizione dello Scoiattolo.Gli interventi alla presentazione del programma 2024 del Festival dell’Economia di Trento. Fugatti: confermata la collaborazione con il Sole 24 Ore per altri tre anni.

Il Festival dell’Economia di Trento è il luogo adatto “per chi vuole porsi le domande giuste” e con questo spirito continuerà ad evolvere in futuro grazie al lavoro della squadra degli organizzatori, confermata anche per il prossimo triennio. Un messaggio uscito con forza oggi al Mudec di Milano, alla presentazione della 19esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, con il titolo “QUO VADIS? I dilemmi del nostro tempo”, in programma dal 23 al 26 maggio 2024 nella formula che vede per il terzo anno consecutivo il Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento.

“Credo che questa terza edizione del Festival dell’Economia di Trento organizzata dal Sole 24 Ore abbia le carte in regola per rispondere a tutte le aspettative – le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti -. È importante, soprattutto visto che siamo alla 19esima edizione, da un lato riuscire a dare continuità e dall’altro dimostrare anche innovazione, evoluzione e capacità di restare in linea con le complessità dei tempi. Sicuramente il panel di premi Nobel, il panel istituzionale, di economisti e di diversi interventi autorevoli, darà questa linea. Del resto, anche nella precedente edizione abbiamo visto la portata dell’organizzazione del Sole24Ore insieme a Trentino Marketing. Da parte nostra, abbiamo quindi fatto tutti i passaggi per rinnovare per altri tre anni con il Sole 24 Ore l’organizzazione del Festival dell’Economia”.

Rispetto al programma 2024, il presidente Fugatti è certo che permetterà a Trento “di diventare ancora una volta il centro del dibattito nazionale, e non solo, sui temi legati all’economia, alla finanza e alla società. Siamo inoltre nell’anno di Trento capitale europea del volontariato, mentre nel 2026 arriveranno le Olimpiadi nel nostro territorio. Il Trentino e il suo capoluogo si confermano quindi centrali. Senza dimenticare il valore aggiunto portato dalla manifestazione che è lo sguardo ai giovani, al mondo delle scuole e alla ricerca promossa a partire dal nostro contesto, con tutte le realtà come FBK e l’Università”.

Il presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone ha accolto con grande soddisfazione la notizia della conferma della collaborazione per le prossime edizioni della manifestazione: “Una bellissima notizia. Certamente, la formula vincente e l’impegno organizzativo straordinario impresso dal Sole 24 Ore e dalle autorità trentine hanno prodotto il successo degli ultimi anni. Ma sono altrettanto sicuro che con la dedizione e la forza che sapranno dimostrare il direttore Tamburini e tutta la squadra ci permetteranno di avere un’edizione ancora migliore delle precedenti. Questo è un Festival di interesse nazionale, importante per il Paese, in grado di dare quelle indicazioni per un futuro assolutamente complesso, caratterizzato da scenari e tensioni geopolitiche che cambiano rapidamente, in una situazione che è la peggiore possibile per chi fa impresa e deve programmare gli investimenti. Una visione condivisa sui problemi e le prospettive, con un focus anche a livello di Italia e Europa, è un punto di riferimento imprescindibile ed è il valore del Festival dell’Economia di Trento”.

È un Festival, quello dello Scoiattolo, che si pone continuamente nuovi traguardi da raggiungere ed è un patrimonio collettivo, come precisa Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE. “Come ha detto il presidente Garrone, è davvero un Festival del Paese, che ottiene un’attenzione sempre molto alta e proietta Trento come capitale mondiale dell’economia. Grazie quindi per l’opportunità di poter continuare a lavorare per questo straordinario appuntamento, un riconoscimento per il quale sentiamo la sfida e la responsabilità. In questo Festival – prosegue Cartia d’Asero rivolta alla prossima edizione – si incarnano linee guida del nostro piano industriale, quelle che chiamiamo le tre G, ovvero Genere, Giovani e Geografia. Avremo infatti il 35% di presenza femminile nei panel, rispetto al 25% di due anni fa. Una presenza che è un valore: è stato calcolato che se avessimo più donne nei ruoli apicali delle aziende ci sarebbe incremento 12% del Pil. I giovani e famiglie sono poi la novità di questa formula del Festival. È fondamentale continuare a parlare a ragazze e ragazzi, nei loro luoghi e con i loro linguaggi, e trovare le chiavi per attrarli. C’è poi la terza G, la geografia: l’internazionalizzazione è centrale e molti panel guardano ai mondi fuori dai nostri confini, anche alla Cina e all’India che è stata definita locomotiva dell’economia mondiale”. Ma perché, in una frase, venire al Festival dell’Economia di Trento? “Perché qui – risponde Cartia d’Asero – ci sono le giuste domande che valgono ancora di più delle risposte in un’era che definirei la certezza dell’incertezza”.

Il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, incalzato dalle domande del capoufficio stampa della Provincia autonoma di Trento Giampaolo Pedrotti, in veste di moderatore, ha presentato il programma davvero variegato: “Il programma è ampio perché ampia è la risposta al titolo, Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo. I dilemmi sono tanti e caratterizzano la fase che stiamo vivendo, quella dell’incertezza, che è a tutto campo: il Festival ha voluto andare a cercare risposte agli interrogativi. Metteremo al primo posto la dialettica, il confronto, con ospiti di assoluto rilievo, occupandoci molto di geopolitica, dato che la guerra è tornata ad essere soluzione di conflitti. Il partito degli ottimisti deve fare i conti con le inquietudini e incertezze sul futuro, con domande incalzanti, per l’appunto i dilemmi della nostra vita. Certamente ancora una volta, Trento sarà caput mundi”.

“Siamo ‘Gente felice’, per riprendere il motto scelto per Trento capitale europea del volontariato, e dunque siamo felicissimi di avere una nuova edizione del Festival dell’Economia di Trento – così il sindaco di Trento Franco Ianeselli -. Grazie alla manifestazione diventiamo per qualche giorno capitale del libero pensiero e possiamo farci le domande giuste come ha detto l’amministratrice delegata d’Asero. Siamo contenti che proprio il Festival, grazie all’ottima collaborazione con il Sole 24 Ore, abbia deciso di dare spazio ai temi legati al volontariato, definito come ‘il sommerso del bene’ dal presidente Mattarella nella sua visita, in un intervento in cui ha anche parlato di Trento in termini di ‘potenza della solidarietà’. Se ci chiediamo dove va la nostra città, visto che siamo alla 19esima edizione della manifestazione, possiamo dire che è certamente cambiata. Lo farà anche in futuro attraverso tutte le opere in programma”.

“Il fulcro degli interessi dell’Università – così il rettore Flavio Deflorian – è la formazione delle nuove generazioni, quelle che frequentano le nostre aule e che ogni anno partecipano con entusiasmo agli eventi del Festival dell’Economia. Sarebbe bello rivolgere a ragazzi e ragazze la domanda ‘Quo Vado?’ Chi più dei giovani, infatti, può essere interessato a chiedersi ‘dove stiamo andando’ rispetto ai dilemmi del nostro tempo? È importante ascoltarli, instaurare con loro un dialogo e il Festival può essere un’ottima occasione per farlo. Spesso gli interrogativi sono più rilevanti delle risposte, ed è quello che cerchiamo di insegnare ogni giorno”.

“Trento è una città allenata ad accogliere grandi eventi, ma per il Festival dell’Economia vogliamo che ogni appuntamento sia vissuto come un evento speciale – il messaggio di Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing -. Il festival è una occasione per far vivere la nostra città a tanti ospiti internazionali, ma anche un’opportunità di crescita per la nostra comunità. Accanto all’esperienza dal vivo, sarà possibile seguire il festival anche online e, novità di quest’anno, è stato completato e messo in Rete l’archivio del festival con la possibilità già oggi per studenti, scuole e appassionati di fruire di oltre 1000 grandi appuntamenti relativi a queste prime 18 edizioni. Un’attenzione particolare è quella rivolta al tema della sostenibilità dei nostri eventi. Nel 2023 abbiamo ottenuto la certificazione ISO 20121 e per riconfermarla in questa edizione ci impegneremo a soddisfare ulteriori parametri. In città il Festival vivrà in nuovi spazi, come Piazza Mostra, le Facoltà di Giurisprudenza e Lettere. E dunque più connessioni, più fruizione e nuovi luoghi per far crescere questo festival”.

“Mi fa piacere ringraziare per la bella notizia della conferma per il triennio da parte del presidente Fugatti e da tutte le istituzioni trentine, per un impegno del Sole 24 Ore che è sotto gli occhi di tutti e che non sarebbe possibile senza l’aiuto di tutti gli attori del territorio” le parole di Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 ORE Eventi, che ha presentato in particolare il programma del Fuorifestival: “Abbiamo concepito il Fuorifestival perché volevamo da un lato avvicinare dei target che non sono scontati, ragazzi e mondo delle famiglie, dall’altro dare senso alla parola, che attiene in particolare alla dimensione del festival e dell’incontro. Con contenuti anche di intrattenimento, un divertimento che però è sempre intelligente. Volevamo dunque far crescere questa iniziativa che l’anno scorso ha avuto una bellissima evoluzione e che quest’anno sarà implementata con tante novità e idee”.