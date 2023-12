PAT * TRENTINO – “SKI FAMILY”: GEROSA, « PROMOZIONE ESTESA ANCHE AI NONNI, SCELTA CHE RAFFORZA IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE »

16.22 - giovedì 7 dicembre 2023

Sciare divertendosi in famiglia con la formula “Ski family in Trentino”.Approvata oggi in Giunta la delibera. La promozione “Ski Family in Trentino” inizia a partire da lunedì 11 dicembre 2023. Godere di una giornata insieme ai propri figli nelle suggestivi cornici dei monti del Trentino e sperimentare nuove piste nelle quattro stazioni sciistiche aderenti alla promozione. Questa, in sintesi, la finalità del progetto Ski family. La promozione taglia quest’anno il traguardo dei 14 anni e la sua formula base, ormai collaudata – accesso agli impianti di risalita al solo costo dello skipass di un genitore, mentre i figli minorenni sciano gratis – si arricchisce per il secondo anno dell’estensione anche ai nonni, che possono così accompagnare i loro nipoti a sciare al posto dei genitori, beneficiando della stessa riduzione tariffaria: “Si tratta – ha detto il vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa – di una scelta di particolare attenzione da parte dell’ente provinciale per rafforzare il sostegno alle famiglie in particolare nella dimensione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, vista l’estensione della promozione anche ai nonni. Un atto concreto per affermare ancora una volta che il Trentino vuole continuare ad essere un territorio con una vocazione ben precisa e cioè a misura di famiglia.”

La stagione invernale, ai suoi esordi, rilancia il pacchetto con l’offerta tariffaria di Ski family, che va a sostenere le famiglie con figli minorenni. Approvata oggi in Giunta la delibera. La promozione permette l’accesso al solo costo dello skipass a tariffa piena di mamma o papà e dei nonni, mentre i figli fino a 18 anni, non compiuti, sciano gratuitamente. Il requisito essenziale è che la famiglia si accrediti sul sito www.skifamilyintrentino.it, scarichi il voucher e si presenti unita alla cassa dell’impianto di risalita.

La promozione “Ski Family in Trentino” inizia a partire da lunedì 11 dicembre 2023. Sono quattro le società sciistiche aderenti: Lagorai/Passo Brocon, Pinzolo, Pejo, Monte Bondone che attendono genitori, figli e nonni per la stagione invernale 2023/2024. La promozione di “Ski family” si applica alle famiglie residenti (che devono essere in possesso dell’EuregioFamilyPass) e alle famiglie non residenti in Trentino.

La speciale promozione tariffaria, inoltre, è dedicata alle famiglie dei dipendenti delle aziende non trentine certificate Family Audit e ai residenti dei comuni italiani certificati “Family in Italia”. Per quest’ultimo target di utenza, la delibera specifica che “Tutti i figli fino a 18 anni non compiuti fruiscono della gratuità per l’ultimo giorno di vacanza. Il secondo giorno di vacanza è previsto uno sconto del 50%. Il primo giorno di vacanza è previsto il pagamento della tariffa intera”.

L’offerta per la stagione invernale 2023/2024 viene riconosciuta tutti i giorni della settimana, ad eccezione delle seguenti giornate: dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024; 28 gennaio 2024; 4 febbraio 2024; dall’8 febbraio 2024 al 18 febbraio 2024; 25 febbraio 2024; 3 marzo 2024. L’obiettivo dell’accordo è diretto, inoltre, ad implementare il percorso di certificazione territoriale familiare, al fine di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate; ampliare l’offerta di beni e servizi a tariffe agevolate per le famiglie in possesso della Family Card; promuovere le stazioni sciistiche che rappresentano palestre particolarmente attrezzate ed organizzate con servizi dedicati per lo sci in Trentino, destinazioni fondamentali per avvicinare le famiglie ed i bambini a tale pratica.

Maggiori informazioni:

sito www.skifamilyintrentino.it

mail: skifamily@provincia.tn.it