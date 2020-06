PAT * TRENTINO FILM COMMISSION: « I PROGETTI APPROVATI NELLA PRIMA CALL, LE PROSSIME SCADENZE DEL FILM FUND SONO IL 30 GIUGNO E IL 22 SETTEMBRE 2020 »

Trentino Film Commission, ecco i progetti approvati nella prima call. Le prossime scadenze del Film Fund sono il 30 giugno e il 22 settembre 2020.

Trentino Film Commission nel primo bando 2020 ha approvato 6 progetti, suddivisi in 3 produzioni cinematografiche e televisive, un documentario e 2 produzioni locali.

“Sappiamo che il settore del cinema e delle produzioni ha subito una forte battuta di arresto con l’emergenza Coronavirus – spiega l’assessore alla cultura Mirko Bisesti – e il nostro auspicio è che al più presto possano riprendere quelle produzioni di qualità che hanno fatto conoscere alcuni luoghi incantevoli del nostro Trentino in tutt’Italia.

Nel frattempo l’attività della Film Commission non si è certo fermata e ha selezionato le opere del primo bando. Seguendo requisiti precisi che sono quelli di sostenere una spesa sul territorio pari ad almeno il 150% del contributo richiesto e assumere professionisti locali per almeno il 20% della troupe, anche se sappiamo bene che i dati effettivi relativi alle spese sostenute dalle produzioni hanno dimostrato che l’introito è spesso più alto, fino a quattro volte il contributo ricevuto. Un plauso poi per l’attenzione all’ambiente – conclude l’assessore Bisesti – grazie al disciplinare T-Green Film che assegna un punteggio specifico alle produzioni che scelgono la strada della sostenibilità in campo cinematografico”.

*

Produzioni cinematografiche e televisive:

Chiara Lubich – Il mondo come una famiglia

Regia: Giacomo Campiotti

Produzione: Casanova Multimedia spa

Si tratta di un tv movie realizzato da Rai Fiction insieme a Casanova Multimedia in occasione del centenario di Chiara Lubich.

*

Notti in bianco e baci a colazione

Regia: Francesco Mandelli

Produzione: Red Film srl

Film tratto dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola che racconta la paternità con un punto di vista originale e un linguaggio fresco.

*

Il Divin codino

Regia: Letizia Lamartire

Produzione: Fabula Pictures srl

Il film racconta la vita di Roberto Baggio, il calciatore italiano più amato di sempre.

*

Produzioni di documentario:

Life on Mart

Regia: Katia Bernardi

Produzione: Eie Film srl

Critici, curatori, progettisti, archivisti, esperti di conservazione e didattica saranno le guide esclusive, in un percorso che condurrà il pubblico ad apprezzare i capolavori del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

*

Produzioni locali:

Undercut III

Regia: Mario Barberi

Produzione: GiUMa Produzioni

Torna la serie prodotta da GiUMa Produzioni, dedicata al lavoro dei boscaioli nelle aree colpite dalla tempesta Vaia.

*

The Kings of tuna

Regia: Mario Barberi

Produzione: GiUMa Produzioni

Nuova serie factual prodotta dalla trentina GiUMa Produzioni e dedicata alla pesca in tonnara in Sardegna.