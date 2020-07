PAT * TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: « PER GLI UTENTI CHE NON SONO DOTATI DI ABBONAMENTO, MOLTEPLICI LE POSSIBILITà DI ACQUISTO DI UN BIGLIETTO ORDINARIO »

Trasporto pubblico locale: come e dove acquistare i biglietti. Per gli utenti del trasporto pubblico locale che non sono dotati di abbonamento, che devono salire a bordo già muniti di titolo di viaggio, sono molteplici le possibilità di acquisto di un biglietto ordinario. Ci sono le applicazioni, le tessere a scalare, oppure l’acquisto diretto nelle biglietterie.

Queste le modalità per acquistare un biglietto di trasporto pubblico locale:

– acquisto tramite APP su smartphone: OPEN MOVE E DROPTICKET (NB è necessaria carta di credito, il biglietto con le App è scontato del 10%);

– acquisto della nuova COP a scalare presso le biglietterie di Trentino Trasporti, di Treintalia e le tabaccherie aderenti (in quest’ultimo caso precaricate di 10 euro);

– acquisto della “tradizionale” tessera a scalare (supporto plastificato) presso le biglietterie di Trentino Trasporti, di Treintalia e presso alcune Famiglie cooperative (in quest’ultimo caso precaricate di 10 euro);

– acquisto in modalità ordinaria presso le biglietterie di Trentino Trasporti e di Trenitalia.

Sono in distribuzione sul territorio le nuove tessere a scalare su supporto cartaceo denominate “Cop” (chip on paper) basate su tecnologia contactless, utilizzabile sui mezzi extraurbani a tariffa fissa (2 euro a viaggio) e sulle corse urbane.

La “cop” si differenzia dalla tradizionale scalare anonima su supporto plastificato oltre che per il tipo di supporto (cartaceo rispetto a plastificato) anche perché è gratuita (non è previsto il costo del supporto) e per le modalità di reperimento e ricarica.

La nuova carta a scalare è acquistabile nelle biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia e presso le tabaccherie sul territorio, per ora una cinquantina, in via di progressivo aumento.