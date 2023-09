PAT * TANGENZIALE TRENTO: « DA IERI PER LAVORI CHIUSURA IN DIREZIONE NORD PER DUE NOTTI, DALLE 20.00 ALLE 5.00 »

11.46 - lunedì 25 settembre 2023

Lavori sulla tangenziale, da ieri chiusura in direzione nord per due notti, dalle 20.00 alle 5.00.

Dalla serata di ieri, domenica 24 settembre, sono ripresi i lavori del ponte sul fiume Adige, all’altezza dello svincolo 6 della tangenziale di Trento.

A partire dalle 20.00 fino alle 5.00 del giorno seguente, per due notti a partire da ieri sera, quindi fino alla prima mattina di domani, martedì 26 settembre, la statale 12 dell’Abetone e del Brennero viene chiusa, in direzione nord, nel tratto compreso tra Piedicastello e Campotrentino, per garantire il montaggio in sicurezza della barriera stradale sul ponte.

Contestualmente, il traffico in direzione Bolzano viene deviato sulla viabilità urbana del Comune di Trento (svincolo uscita 5 – ponte S. Lorenzo – corso Buonarroti – corso degli Alpini – via Maccani – svincolo ingresso 7).

Nelle ore diurne, sulla statale 12 in direzione nord sarà garantito il regolare transito a due corsie nel tratto interessato dai lavori.