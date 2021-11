14:51 - 23/11/2021

70 ANNI DI ENAIP – LA VITA DI UN MARCHIO CHE HA FATTO LA STORIA. Una storia di educazione, istruzione, eguaglianza, inclusione e lavoro, lunga settant’anni.

Se secondo alcuni la formazione professionale nasce già nel Medioevo, in quel magico rapporto che, in bottega, univa l’apprendista al suo maestro, è negli anni quaranta, grazie alle Acli e ad ENAIP che la formazione professionale si struttura come oggi la conosciamo: un’opportunità educativa, culturale e professionale per i tanti giovani che vogliono prepararsi ai mestieri con qualificazioni sempre più moderne per alimentare il proprio presente e gettare le basi del proprio futuro. Questa è la nostra storia.

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 – ORE 9:30-12:30

Teatro CFP ENAIP Villazzano, via Asiago, 14 – Collegamento sulla pagina Facebook di Enaip Trentino

Programma:

Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento

Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale ACLI

Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Mirko Bisesti, Assessore all’istruzione, università e cultura

Erica Mastrociani Presidente nazionale ENAIP

Acli Trentine ed ENAIP Trentino: un binomio inscindibile

Luca Oliver Presidente ACLI Trentine

Arrigo Dalfovo Presidente ENAIP Trentino

Mestieri del futuro: scenari, opportunità e necessità formative

Rappresentanti di

Confcommercio Trento UNAT

Confindustria Trento

Associazione Artigiani del Trentino

Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento

Costruire comunità

12:00 Enrico Bramerini Sociologo, Università di Trento

12:30 termine dei lavori

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

(Facebook Enaip Trentino)

Approfondimenti aperti a tutti

MARTEDÍ 30 NOVEMBRE 20:30-21:30

La formazione professionale trentina, luogo di connessione territoriale tra sistemi, filiere ed attori. Con Mauro Frisanco, esperto di politiche e strategie formative.

GIOVEDÍ 2 DICEMBRE 20:30-21:30

Alleanze educative e professionali. Il ruolo della famiglia.

Con Giuseppe Raspadori, sociologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva.