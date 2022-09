PAT * STRADA “CROZI”: « CADUTA MASSO, OGGI VENERDÌ 2/9 CHIUSURA STRADA PER DISGAGGI E PULIZIA CARREGGIATA »

04.26 - venerdì 02 settembre 2022

Oggi venerdì 2 settembre i disgaggi e la pulizia prima della riapertura. La SS47 in direzione Padova percorribile sul viadotto. Caduta massi, chiusa temporaneamente la bretella dei Crozi

Un masso di circa 60 centimetri di diametro è caduto questo pomeriggio sulla carreggiata dell’ex statale dei Crozi, all’altezza dell’uscita per Civezzano.

La strada, attualmente utilizzata come viabilità alternativa per i lavori al viadotto, è stata chiusa in via precauzionale, per il disgaggio e la pulizia previsti oggi venerdì 2 settembre, prima della riapertura di cui verrà data comunicazione. La SS47 in direzione Padova resta percorribile lungo la corsia aperta sul viadotto dei Crozi.