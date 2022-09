CISL – SCUOLA / TRENTINO: AVVIO ANNO SCOLASTICO: BOLOGNANI, « IL COLLEGIO DOCENTI È DI FATTO INCOMPLETO, POICHÉ LO È L’ORGANICO »

Oggi primo giorno di scuola post-pandemia e primo Collegio dei Docenti, presenti: i più fortunati che sono stati stabilizzati o i precari con il contratto al 1 settembre. Cisl Scuola informa che mancano all’appello: – tutti i precari che nei prossimi giorni saranno impegnati nel sistema di Chiamata Unica, tramite il quale si riceve un incarico a partire dal 12 settembre; – i precari che saranno interpellati dalle scuole, dopo l’inizio delle lezioni, perché hanno inviato la “messa a disposizione”; – i precari che hanno ricevuto la conferma dell’incarico già ad agosto, ai quali non è consentito “da normativa” di prendere servizio prima del 12 settembre, giorno di rientro degli studenti e delle studentesse in età scolare.

Il Collegio Docenti di inizio anno scolastico è di fatto incompleto, poiché lo è l’organico della scuola.

Cisl Scuola auspica che l’Amministrazione Provinciale riveda la normativa riguardante il reclutamento affinché il personale sia tutto a scuola prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, mettendo così tutti i docenti e gli assistenti educatori in condizione di poter progettare in tempo utile le molteplici e complesse azioni didattiche e organizzative funzionali al percorso formativo dei nostri studenti e delle nostre studentesse, con riguardo ai BES: Bisogni Educativi Speciali.

Cisl Scuola rileva inoltre che nella maggior parte delle scuole il primo Collegio Docenti si è svolto in modalità “a distanza”, poiché la Legge Provinciale che regola la scuola trentina prevede la sperimentazione di tale modalità anche per quest’anno scolastico e teme il riaffacciarsi della “didattica a distanza” in modo invasivo e inopportuno.

Cisl Scuola ricorda che il Ministero Dell’Istruzione, il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno dato indicazioni affinché l’anno scolastico si possa avviare in una sorta di normalità ritrovata: assenza di mascherine, nessun obbligo vaccinale per il personale, frequentazione in presenza delle lezioni… insomma la riduzione di quelle distanze che hanno causato l’aumento del disagio giovanile e l’alienazione generale dalla società civile e, in alcuni casi, da se stessi.

La Cisl Scuola augura buon anno scolastico…. a chi ha potuto iniziare l’anno scolastico fin da subito e a chi lo inizierà con l’avvio delle lezioni.