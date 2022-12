PAT * SERVIZIO SANITARIO: « PRIME DIRETTIVE FINANZIAMENTO, PER IL 2023 ASSEGNATE AD APSS RISORSE PARI A 1,3 MILIARDI »

11.52 - venerdì 16 dicembre 2022

Servizio sanitario provinciale: prime direttive per il finanziamento triennio 2023-2025. Il riparto delle risorse assegnate ad Apss per il 2023 è pari a 1.329.747.890,42 euro. Oggi la Giunta provinciale ha approvato le prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale. per il triennio 2023-2025, e assegnato in acconto all’Azienda provinciale per i servizi sanitari una quota del fabbisogno per il 2023.

Con questo provvedimento, oltre a consentire ad Azienda di adottare entro fine anno il proprio Bilancio di previsione, come previsto dalla legge provinciale sulla tutale della salute, vengono determinate le risorse a disposizione della sanità trentina – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -.

Il finanziamento complessivo per il 2023 è di 1,3 miliardi di euro all’incirca, di cui 332 milioni di euro assegnati a copertura delle spese del primo trimestre 2023. Anche per il 2023 le previsioni di spesa del settore sanitario sono condizionate dall’incremento dei costi delle fonti energetiche e delle materie prime – conclude l’assessore -, nonché dalla necessità di mantenere alcune misure legate al contrasto alla diffusione del Covid, a cui si aggiungono anche le novità legate all’implementazione del nuovo modello organizzativo dell’Azienda sanitaria”.

Con questo provvedimento l’esecutivo ha anche definite alcune direttive di funzionamento, in particolare:

è confermato il finanziamento di 1 milioni di euro per la Scuola di medicina e chirurgia;

sono confermate le disposizioni in ordine al concorso spese per le visite ambulatoriali, nonché le misure finalizzate al recupero delle liste di attesa in linea con i contenuti del piano di recupero approvato nel corso del 2022 e con il coinvolgimento delle strutture private accreditate;

sono stabilite per l’anno 2023 le modalità di remunerazione dei due servizi di trasporto sanitario programmato e urgente, garantiti dalle associazioni di volontariato;

vengono definiti i tetti di spesa per alcune voci di costo e nel contempo vengono impartite le consuete direttive all’Azienda sanitaria, fra le quali con riferimento al personale è previsto il turn-over al 100% e la possibilità di effettuare le assunzioni necessarie all’implementazione del nuovo modello organizzativo aziendale e alla stabilizzazione del personale.

