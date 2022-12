COMUNE TRENTO * MALTEMPO: « NEVICATA IN CITTÀ, NOTTE DI LAVORO CON 89 MEZZI TRA “LAME” E SPARGISALE »

11.24 - venerdì 16 dicembre 2022

Nevicata in città, notte di lavoro con 89 mezzi tra “lame” e spargisale. Già da ieri a metà pomeriggio il personale del Comune che gestisce le strade si è mosso per affrontare la nevicata appena iniziata. Dalle 18.30 sono stati anche fatti uscire i mezzi dotati di lame e gli spargisale, ognuno secondo il percorso stabilito dal Piano neve che scatta ad ogni nevicata.

Verso le 21 sono iniziati i lavori di sgombero della neve sia in città che nei sobborghi mentre dall’una alle 3 gli operatori hanno sgomberato la neve dai marciapiedi. Alle 4 è iniziata la salatura e spalatura manuale di scale e marciapiedi per un totale di 35 uomini sul campo. Sei mezzi sono stati dedicati al solo Monte Bondone dove chiaramente la nevicata è stata più abbondante.

Sommando tutti i mezzi che hanno operato durante la notte si arriva a 89 tra “lame” e spargisale, mentre le mini-pale per i marciapiedi e per le ciclabili sono state 43.

Non sono stati segnalati disagi particolari anche perché la nevicata non è stata particolarmente abbondante: una quindicina di centimetri in media a fondo valle, qualche centimetro in più nei sobborghi collinari.