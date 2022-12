PAT * SANTA BARBARA – VVF VOLONTARI TRENTO: FUGATTI, « LA COMUNITÀ È CONSAPEVOLE DELL’IMPORTANZA DEL VOSTRO RUOLO »

19.09 - sabato 03 dicembre 2022

Nel pomeriggio la cerimonia con i saluti istituzionali, parte del programma dei festeggiamenti. Santa Barbara con i Vigili del Fuoco Volontari di Trento, Fugatti: “La comunità trentina consapevole dell’importanza del vostro ruolo”

I festeggiamenti per Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco sono iniziati anche nel capoluogo, con una cerimonia che ha visto oggi pomeriggio in piazza Duomo riuniti i rappresentanti dei corpi volontari di Trento e i saluti delle istituzioni. Presente, oltre al sindaco della città Franco Ianeselli e il vicesindaco Roberto Stanchina, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ha portato un saluto a volontari e allievi.

“Le situazioni straordinarie di questi ultimi anni hanno visto in prima linea i corpi dei Vigili del fuoco e la comunità trentina ha avuto occasione di capire ancora di più quanto è importante il vostro ruolo”, ha detto il Presidente. “Come in occasione di Vaia, con i rischi e i pericoli di quei giorni, ma anche nel periodo del Covid, in un momento in cui servivano volontari e solidarietà, quando siete stati voi Vigili a imbustare le mascherine e inserirle nelle cassette delle lettere casa per casa. E ancora di più i trentini lo hanno visto di recente, nei momenti immediatamente successivi alla tragedia della Marmolada, quando i Vigili del fuoco e i corpi della Protezione Civile del Trentino sono saliti per primi, a proprio rischio, a salvare vite e purtroppo a recuperare corpi, quando sulla montagna ancora c’erano rischi di crolli.

Questi sono fatti purtroppo accaduti negli ultimi anni in Trentino e anche per questo è cresciuta la consapevolezza della vostra importanza nella comunità trentina”, ha detto ancora il presidente, che ha aggiunto: “Guardando i giovani allievi che porteranno avanti il grande sentimento di solidarietà e volontariato che vi rappresenta, abbiamo la speranza che riusciremo a proseguire in questo percorso di comunità rappresentato dai Vigili del fuoco”. Infine gli auguri di una buona Santa Barbara per una festa molto sentita: “A voi e alle vostre famiglie, perché i padri, le madri, le vostre mogli e i vostri figli sono assieme a voi, vi accompagnano da casa, quando uscite a servizio della comunità”, ha concluso il presidente.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche la dirigente del Servizio antincendi e protezione civile e comandante dei Vigili del fuoco permanenti Ilenia Lazzeri e il vice comandante della Federazione dei corpi Vigili del fuoco volontari di Trento Daniele Postal. Il vice ispettore del distretto di Trento Giordano Parisi ha condiviso alcuni dati riguardo alle attività. Sono 6.140 i Vigili del fuoco in servizio nella Provincia di Trento, ripartiti su 13 distretti e 236 corpi. Gli allievi sono 1.150. Nel Comune di Trento in servizio attivo sono 284 Vigili del fuoco, con 8.600 ore-uomo per le chiamate e 29.600 in totale, con una media di 110 ore a Vigile ogni anno.