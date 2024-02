PAT * SANITÀ: « FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI LAUREATI NON MEDICI, APPROVATO IL PROTOCOLLO CON L’UNIVERSITÀ DI VERONA »

15.35 - venerdì 2 febbraio 2024

Formazione specialistica dei laureati non medici: approvato il Protocollo con l’Università di Verona. “Quello di oggi è un nuovo tassello nel rafforzamento della formazione specialistica del personale sanitario, in ambito non medico: dopo il rinnovo, avvenuto nei giorni scorsi, del Protocollo con l’Università di Padova, oggi abbiamo approvato un nuovo accordo, questa volta con l’Università di Verona. Anche in questo caso è prevista la collaborazione fra le Scuole di specializzazione dell’Università di Verona e le strutture della nostra Azienda sanitaria – ha commentato l’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina -. L’atto fa seguito all’interesse espresso dall’Apss in particolare per i laureati in Odontoiatria”.

Il Protocollo d’intesa approvato oggi dalla Giunta provinciale è rivolto ai laureati in Biologia, Fisica, Chimica, Medicina Veterinaria, Psicologia, Farmacia, Odontoiatria residenti in provincia di Trento, ammessi a frequentare Scuole di specializzazione, prevista la riserva di posti aggiuntivi. In prima applicazione gli specializzandi potranno svolgere attività didattiche e di tirocinio presso le U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale, U.O. di Chirurgia orale per disabili e odontostomatologia, la U.S. Genetica medica, la U.O. di Microbiologia e Virologia, il Servizio epidemiologia clinica e valutativa. Altre strutture sanitarie ed ambiti operativi potranno essere accreditati dall’Università su indicazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.