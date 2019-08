GUGLIEMI (FASSA) * SCRITTE INGIURIOSE TRINCERONE: « IN ALCUN MODO LA DIVERSITà DI VISIONI POLITICHE E CULTURALI DEVE TROVARE SFOGO NELL’ODIO »

“A titolo personale e per nome e per conto del movimento politico che rappresento in Consiglio Provinciale, l’Associazione FASSA, condanno senza attenuante alcuna le scritte ingiuriose apparse sul Trincerone dello Zugna nei confronti del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, a cui va la nostra piena e convinta solidarietà.

In alcun modo, per nessun motivo, la diversità di opinioni, di visioni politiche e/o culturali devono trovare sfogo nell’odio, nelle offese personali, nella violenza anche verbale.”

Cons. Luca Guglielmi