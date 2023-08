PAT * NUOVO DRAMMA A ROVERETO: FUGATTI, « FATTO GRAVISSIMO, CONVOCATO IL COMITATO PER L’ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA »

19.59 - domenica 6 agosto 2023

Nuovo dramma a Rovereto. Fugatti: “Fatto gravissimo. Convocato il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza”. “E’ un fatto gravissimo che impone un immediato confronto fra i diversi livelli istituzionali. Per questo ho chiesto al Commissario del governo di condividere la necessità di un’urgente convocazione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza”. A dirlo è il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che questa mattina, e successivamente nel pomeriggio, si è sentito con il Commissario Filippo Santarelli in seguito alla nuova grave aggressione accaduta la scorsa notte a Rovereto.

“Abbiamo sempre posto in primo piano il tema della sicurezza – commenta Fugatti – interagendo con le espressioni dello Stato e contestualmente con i diversi livelli istituzionali del Trentino. Occorre capire se qualcosa non ha funzionato e dove si deve intervenire con determinazione e tempestività”