APSS TRENTINO * SANITÀ: « VILLA IGEA, TRASFERIMENTO PER MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE »

18.19 - mercoledì 19 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 20 e venerdì 21 luglio a causa del trasferimento dell’Unità operativa di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale dal terzo piano dell’ospedale Villa Igea nella nuova area appositamente dedicata al primo piano, alcune attività saranno sospese o ridotte. Per lunedì 24 è prevista la ripresa della normale attività sanitaria.

In particolare giovedì 20 sarà sospeso il servizio di riabilitazione con strumentazione isocinetica; venerdì 21 oltre all’isocinetica tutte le attività ora svolte nei locali di fisiokinesiterapia del terzo piano, in particolare la riabilitazione pediatrica e la riabilitazione neuro motoria.

L’Apss si scusa fin da subito con pazienti e personale sanitario per i disagi che si potranno presentare in occasione dei lavori, precisando che gli interventi sono stati programmati con la finalità di offrire prestazioni e servizi sanitari più confortevoli e più efficienti, e spazi di lavoro più sicuri e funzionali.