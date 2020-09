TRANSDOLOMITES * MOBILITÀ: GIRARDI, « DA METROLAND AL NULLA, È QUESTO IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO TANTO SBANDIERATO? è GIUNTA L’ORA DI DIRE BASTA » (CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA VIDEO SU AGENZIA OPINIONE)

Conferenza stampa martedì 8 settembre ore 10.00, a Trento alla sala conferenze dell’Hotel America. Da Metroland al nulla (fino ad oggi). L’incontro con i giornalisti sarà trasmesso in diretta video streaming sulla home page dell’agenzia giornalistica Opinione a questo link www.agenziagiornalisticaopinione.it.

Nel 2008 L’idea di Metroland prese corpo dall’intenzione della Provincia Autonoma di Trento di impegnarsi in un’azione strategica della mobilità ferroviaria per il trasporto merci e persone guardando all’interporto, ferrovia Trento-Malè, la linea della Valsugana con attenzione a quanto si stava definendo nella progettazione di quadruplicamento della linea ferroviaria del Brennero.

Nel corso dell’affinamento del progetto del Brennero e parallelamente con la redazione del Piano urbanistico provinciale è andata consolidandosi l’ipotesi di creare una rete ferroviaria provinciale di collegamento intervallivo in grado di connettere tra loro le principali realtà del territorio e di migliorare l’accessibilità al corridoio del Brennero.

Il progetto denominato “ Metroland “ aveva individuato cinque corridoi interni di connessione intervalliva che sono stati recepiti nel Pup con un’esplicita raccomandazione di ulteriore approfondimento demandata al Piano provinciale della Mobilità.

Il tutto “ Sempre nell’ottica dell’integrazione e dello sviluppo bilanciato delle valli il piano provinciale della mobilità ( si leggeva) dovrà considerare tracciati derivati dallo studio approfondito delle caratteristiche strutturali , economico-sociali e ambientali dei territori interessati . Dovrà inoltre valutare la possibile previsione dei raccordi e delle connessioni con il sistema infrastrutturale collaterale all’asse principale di ciascun corridoio, in particolare per l’accesso alle località turistiche”

Per quanto riguardava le valli dell’Avisio, Transdolomites si impegnò nella presentazione dell’ipotesi di ferrovia dell’Avisio per le tratta Trento-Penia via valle di Cembra per fare sì che l’idea di Metroland (irrealizzabile economicamente e ingegneristicamente in prima battuta) potesse trovare una sua fattibilità e funzionalità per i territori interessati.

Da allora, nonostante l’impegno dichiarato dell’ex Assessore Mauro Gilmozzi (2013) per il finanziamento di un milione di euro per il progetto della ferrovia Avisio (soldi mai stanziati in realtà), 17 mozioni tra Consiglio provinciale nel giugno 2014 ed a seguire i Comuni e Comunità di valle delle Valli dell’Avisio tra cui Trento che chiedevano l’impegno della Pat allo studio di fattibilità, malgrado i programmi elettorali dei gruppi politici in lizza alle elezioni provinciali del 2018 farciti di impegni per lo stesso obiettivo e poi finiti a breve nel dimenticatoio , nulla si è mosso nella direzione del progetto tanto auspicato e tanto annunciato.

Dieci anni persi in parole, dieci anni nei quali solo Transdolomites si è concretamente mossa nella promozione degli studi necessari a dare progressivamente sostanza al progetto al quale dal 2009 si sta dedicando.

Adesso è giunta l’ora di dire basta. Le responsabilità partono da lontano, chi oggi governa il Trentino ha ereditato anni ed anni di immobilismo antecedente, ma malgrado le esternazioni dei primi mesi di governo a sostegno della ferrovia Avisio, ad oggi non ha mosso un dito e non ha mai accolto le nostre richieste ad un incontro di confronto.

Era questo il Governo del cambiamento tanto sbandierato, è questo il metodo dell’ascolto nei riguardi dei cittadini?

È allora giunto il momento di dire basta, non c’è più tempo da perdere. È giunto il momento da parte nostra di porre un ultimatum a chi oggi governa: o impegno ufficiale a promuovere il progetto ferrovia Avisio e avviare il confronto con i territori o in caso della mancanza di questo impegno che riteniamo obiettivo irrinunciabile, saremo a chiedere le dimissioni dell’attuale Giunta provinciale.

Ma se saremo costretti a tale decisione a quel punto andremo anche oltre.

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites