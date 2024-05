PAT * INCONTRO SALVINI – FUGATTI: «FOCUS SU BYPASS FERROVIARIO – CONCESSIONE A22 – ACQUEDOTTI COMUNALI»

14.39 - giovedì 23 maggio 2024

Bypass ferroviario, rinnovo della concessione di A22 e nuove reti acquedottistiche e progetti irrigui. Sono numerosi i temi affrontati dal vicepremier e ministro dei trasporti, nel corso di un colloquio con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’assessore agli enti locali, Mattia Gottardi, e il titolare della delega al turismo, Roberto Failoni, nella sede del palazzo della Provincia, prima degli appuntamenti pubblici nell’ambito del Festival dell’economia di Trento.

Nello specifico, il ministro ha garantito la realizzazione della circonvallazione – finanziata dalla stato, gestita da Rfi ed eseguita dal consorzio Tridentum – nei tempi prestabiliti, garantendo la massima attenzione alla tutela della salute dei cittadini; intanto prosegue il confronto con Rfi e gli enti locali sull’interramento della ferrovia a Rovereto.

Per quanto riguarda Autobrennero – su cui la società ha proposto un partenariato pubblico privato che garantirebbe investimenti per 7,5 miliardi di euro – sono state affrontate le diverse questioni in vista della pubblicazione del bando per la concessione entro fino 2024. Infine, guardando agli acquedotti comunali e alla rete di irrigazione, l’obiettivo è di finanziare nuove opere in Trentino.