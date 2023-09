PAT * FESTIVAL DELLO SPORT – 2023: « ON-LINE IL PALINSESTO DELLA SESTA EDIZIONE, 150 GLI EVENTI E 200 OSPITI NAZIONALI »

09.33 - martedì 26 settembre 2023

Il Festival dello Sport è on-line il palinsesto della sesta edizione. Saranno più di 150 gli eventi e oltre 200 gli ospiti nazionali e internazionali che daranno vita alla sesta edizione de “Il Festival dello Sport”, dal titolo “La Grande Bellezza”, in programma a Trento dal 12 al 15 ottobre. Da alcuni giorni è online l’intero palinsesto della manifestazione, dove trovare informazioni precise su date, orari e luoghi dei numerosi appuntamenti con i grandi campioni e le grandi campionesse dello sport.

È bene ricordare che per accedere alle sale sarà necessario registrarsi sul sito del Festival. Gli eventi, come sempre, saranno ad accesso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per scoprire il palinsesto e registrarsi c’è il sito www.ilfestivaldellosport.it che invitiamo a consultare in quanto il programma degli eventi è in continuo aggiornamento.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.