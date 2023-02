NATO – BRUSSELS (BELGIUM) * « STATEMENT BY THE NORTH ATLANTIC COUNCIL MARKING ONE YEAR OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE »

09.04 - venerdì 24 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Statement by the North Atlantic Council marking one year of Russia’s war of aggression against Ukraine

The NATO Invitees associate themselves with this Statement.

As we solemnly mark one year of Russia’s brutal war of aggression against Ukraine, the gravest threat to Euro-Atlantic security in decades, we as Allies reaffirm our solidarity with the government and people of Ukraine in the heroic defence of their nation, their land, and our shared values. We pay tribute to the lives lost, and we deplore the tragic human suffering and destruction, including of Ukraine’s residential areas and civilian and energy infrastructure, caused by Russia’s illegal war.

We are further stepping up political and practical support to Ukraine as it defends itself against Russia’s invasion, and will maintain our support for as long as necessary to help Ukraine prevail. In this context, NATO will continue to coordinate closely with relevant stakeholders, including international organisations, in particular the EU, as well as like-minded countries. We remain resolute in supporting Ukraine’s long-term efforts to secure its free and democratic future. We reaffirm our unwavering support for Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. We fully support Ukraine’s inherent right to self-defence and to choose its own security arrangements.

Russia bears full responsibility for this war, a blatant violation of international law and the UN Charter. Russia’s actions disregard OSCE principles and commitments and gravely undermine international security and stability and the rules-based international order. While we have called on Russia to engage constructively in credible negotiations with Ukraine, Russia has not shown any genuine openness to a just and lasting peace. We remain determined to maintain coordinated international pressure on Russia. We also condemn all those, including Belarus, who are actively facilitating Russia’s war. There can be no impunity for Russian war crimes and other atrocities. All those responsible must be held accountable for abuses and violations of human rights and international humanitarian law, particularly against Ukraine’s civilian population and including the deportation of children and conflict-related sexual violence. Russia must immediately stop this war and withdraw all of its military forces from Ukraine in line with the UN General Assembly Resolution adopted on 23 February 2023 and other relevant Resolutions of the UN General Assembly.

Russia’s war also threatens global security. Russia’s energy blackmail, its impact on global food supplies, its malign hybrid activities, its worldwide disinformation campaign, and its irresponsible nuclear rhetoric demonstrate clearly Russia’s disregard for international norms and the welfare of billions of people around the world.

We will continue to strive for peace, security, and stability in the whole of the Euro-Atlantic area. NATO is a defensive Alliance. We are significantly strengthening our deterrence and defence posture, and we remain ready to defend every inch of Allied territory in line with our 360-degree approach against all threats and challenges. Our commitment to the Washington Treaty, including Article 5, is iron-clad. NATO is stronger and more united than ever. We have welcomed the choice of Finland and Sweden to become members of NATO and reaffirmed our commitment to NATO’s Open Door policy. We will continue to strengthen our partnership with Ukraine as it advances its Euro-Atlantic aspirations. We are also further strengthening our other partnerships, including by assisting those countries most exposed to Russia’s malign influence.

Russia’s efforts to break the resolve of the brave people of Ukraine are failing. One year on, Ukrainians are fighting valiantly for freedom and independence. We stand with them.

Déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord, un an après le début de la guerre d’agression que la Russie mène contre l’Ukraine

Les pays invités à rejoindre l’Alliance s’associent à cette déclaration.

Il y a un an, la Russie déclenchait une guerre d’agression brutale contre l’Ukraine, faisant naître, pour la sécurité euro-atlantique, la menace la plus grave depuis des décennies. Aujourd’hui, nous, les Alliés, réaffirmons solennellement notre solidarité avec le gouvernement et le peuple ukrainiens, qui défendent héroïquement leur patrie et leur sol, en même temps que nos valeurs communes. Nous rendons hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie, et nous déplorons les tragiques souffrances ainsi que les effroyables destructions provoquées en Ukraine par la guerre que mène la Russie en toute illégalité, notamment la destruction de zones résidentielles et d’infrastructures civiles et énergétiques.

Alors que l’Ukraine se défend face à l’invasion russe, nous intensifions encore le soutien politique et pratique que nous lui apportons, et nous continuerons de la soutenir aussi longtemps qu’il le faudra pour qu’elle l’emporte. À cette fin, l’OTAN continuera de travailler en concertation étroite avec les parties concernées, notamment les organisations internationales, en particulier l’Union européenne, et les pays partageant nos valeurs. Nous demeurons résolus à aider l’Ukraine dans les efforts de longue haleine qu’elle déploie pour garder sa liberté et préserver sa démocratie. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à l’indépendance de l’Ukraine, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Nous soutenons pleinement l’Ukraine dans le droit naturel qui est le sien de se défendre et de choisir elle-même ses arrangements de sécurité.

La Russie porte l’entière responsabilité de cette guerre, violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Par ses agissements, elle bafoue les principes de l’OSCE et les engagements pris dans le cadre de celle-ci, et elle porte gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité dans le monde ainsi qu’à l’ordre international fondé sur des règles. Nous avons appelé la Russie à s’engager de manière constructive dans des négociations sincères avec l’Ukraine, mais elle ne s’est à aucun moment montrée véritablement prête à travailler à une paix juste et durable. Nous demeurons déterminés à maintenir sur la Russie une pression coordonnée au niveau international. Nous condamnons tous ceux, et notamment le Bélarus, qui facilitent activement la guerre que mène la Russie. Les crimes de guerre et autres atrocités perpétrés par les Russes ne sauraient rester impunis. Tous les auteurs d’exactions ou d’atteintes aux droits de la personne et au droit international humanitaire, en particulier contre la population civile ukrainienne, notamment ceux qui se livrent à la déportation d’enfants ou à des violences sexuelles liées au conflit, devront répondre de leurs actes. La Russie doit immédiatement mettre fin à cette guerre et retirer d’Ukraine l’ensemble des forces armées qu’elle y a déployées, conformément à la résolution que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 23 février 2023 et aux autres résolutions applicables de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La guerre déclenchée par la Russie représente une menace pour la sécurité internationale. Le chantage énergétique de la Russie, les conséquences de ses agissements sur les approvisionnements alimentaires au niveau mondial, ses activités hybrides malveillantes, la campagne de désinformation qu’elle mène à l’échelle internationale et son discours irresponsable en matière nucléaire sont révélateurs de son mépris flagrant pour les règles internationales et pour le sort de milliards de personnes de par le monde.

Nous continuerons d’œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l’ensemble de la zone euro-atlantique. L’OTAN est une alliance défensive. Nous renforçons sensiblement notre posture de dissuasion et de défense, et nous demeurons prêts à défendre chaque centimètre carré du territoire de l’Alliance suivant notre approche à 360 degrés, qui englobe toutes les menaces et tous les défis. Notre attachement au traité de Washington, et notamment à son article 5, est sans faille. L’OTAN est plus forte et plus unie que jamais. Nous nous félicitons que la Finlande et la Suède aient décidé de devenir membres de l’Alliance, et nous réaffirmons que nous sommes attachés à la politique de la porte ouverte de l’OTAN. Nous continuerons de développer notre partenariat avec l’Ukraine, qui travaille à la réalisation de ses aspirations euro-atlantiques. Nous nous employons en outre à consolider nos autres partenariats, notamment en apportant une aide aux pays les plus exposés à l’influence malfaisante de la Russie.

La Russie n’est pas parvenue à briser la détermination ni à entamer le courage du peuple ukrainien. Un an après l’invasion, les Ukrainiens continuent de défendre vaillamment leur liberté et leur indépendance. Nous sommes à leurs côtés.