ITALIA 1 – “ LE IENE SHOW * REGIONE LOMBARDIA: « L’ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO DI GAETANO PECORARO, SUGLI APPALTATI DEI VACCINI ANTINFLUENZALI NON REGISTRATI ALL’AIFA »

Sul sito iene.it l’anticipazione del servizio di Gaetano Pecoraro, in onda martedì a “Le Iene Show” su Italia 1, sulle gare d’appalto della Regione Lombardia, che avrebbe acquistato vaccini antinfluenzali a prezzi “gonfiati”. La Iena ha scoperto che la Regione si sarebbe aggiudicata con una procedura d’urgenza anche un altro lotto di un vaccino che però non sarebbe neanche ancora registrato all’Aifa.

Martedì, in esclusiva le carte di quella fornitura.

LINK VIDEO