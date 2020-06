PAT * “ EUREGIO SCIENCE FUND “: « AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO, I PROGETTI DI RICERCA POSSONO ESSERE PRESENTATI FINO AL 7 OTTOBRE »

Euregio Science Fund: al via la quarta edizione del premio. I progetti di ricerca possono essere presentati fino al 7 ottobre.

Al via la quarta edizione dell’Euregio Science Found, premio scientifico conferito dal 2014 a progetti di ricerca e innovazione che interessano settori no profit e che favoriscono la cooperazione transfrontaliera, fra Tirolo, Alto Adige e Trentino. La dotazione è pari a 3 milioni di euro. Sono stati finanziati finora 50 posti di lavoro nella ricerca. I progetti possono abbracciare ogni ambito del sapere: i cambiamenti nell’ambito della biodiversità, le tematiche legate allo scioglimento dei ghiacciai e il patrimonio genetico delle mele sono i settori d’indagine che hanno ottenuto in passato il supporto dell’Euregio nell’ambito del premio scientifico.

I tre presidenti dell’Euregio, Maurizio Fugatti per la Provincia autonoma di Trento, Arno Kompatscher, per la Provincia autonoma di Bolzano, e il presidente del Land Tirol Günther Platter hanno approvato nei giorni scorsi la quarta edizione del premio, che si rivolge a ricercatori, scienziate e scienziati che abbiano svolto progetti pluriennali di ricerca lavorando nei tre territori dell’Euregio. La durata dei progetti candidati dev’essere compresa fra 2 e 3 anni, il costo per ciascun progetto compreso fra 250.000 e 500.000 euro.

“Il Trentino da tempo investe nella ricerca e nella formazione universitaria, nella consapevolezza che rappresentino fattori determinanti per il progresso economico, tecnologico ma anche sociale del territorio – ha detto il presidente Fugatti. – Con la nuova call dell’Euregio Science Fund facciamo un investimento nel nostro futuro e in quello dei nostri giovani, cosa tanto più importante in un momento difficile quale è quello che stiamo attraversando”.

Un premio come “faro” nell’Euregio

L’Euregio Science Fund è stato creato nel 2014 come un “faro” nell’Euregio e si è consolidato negli anni come appuntamento fisso per il mondo della ricerca. Con oltre 120 candidature le prime 3 edizioni hanno avuto un ottimo successo. Complessivamente sono stati conferiti 5,5 milioni di euro a 16 progetti, con cui sono stati finanziati 50 posti di lavoro nel settore della ricerca in ambito Euregio. La quarta call del premio è finanziata dal Fondo austriaco per la ricerca (FWF). Quest’ultimo è l’organismo responsabile per la valutazione dei progetti e per lo sviluppo della parte tirolese di questi.

L’ufficio comune dell’Euregio in collaborazione con il FWF organizza per la prima volta webinar informativi sulla quarta edizione del premio, per poter informare ricercatori e ricercatrici di questa opportunità. I primi due appuntamenti sono fissati per il 6 e 7 luglio 2020. Iscrizioni entro il 22 giugno 2020. Termine ultimo per presentare la candidatura del proprio progetto è il 7 ottobre alle 16. Info e iscrizioni ai webinar online sul sito dell’Euregio nella sezione dedicata alla quarta call dell’Euregio Science Fund.