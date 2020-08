PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI ALL’8 AGOSTO 2020: « 1 CASO POSITIVO E 1.600 TAMPONI ESEGUITI, RESTANO SEMPRE 5 PAZIENTI RICOVERATI »

Coronavirus: 1 caso positivo, oltre . Il numero di casi positivi da Covid 19 in Trentino quest’oggi sale fortunatamente di una sola unità. Nel rilevarlo nel suo quotidiano rapporto, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma che restano sempre 5 i pazienti ricoverati, nessuno dei quali in rianimazione.

Sempre alto il numero di tamponi eseguiti. Ieri ne sono stati analizzati 1636, di cui 708 in APSS e 928 alla FEM.