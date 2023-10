PAT * DIFESA TERRITORIO: « CITTADELLA PROTEZIONE CIVILE, LA COMUNITÀ TRENTINA SCOPRE I SEGRETI DELLE STRUTTURE OPERATIVE »

18.45 - sabato 14 ottobre 2023

Cittadella della Protezione civile: qui la comunità trentina scopre i segreti delle Strutture operative.Emozioni e approfondimenti. Firmata la convenzione per la costituzione del Nucleo tecnico a supporto delle attività di gestione delle emergenze.

Una cittadella della Protezione civile per approfondire le tematiche della difesa del territorio e conoscere i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. Nel quartiere delle Albere (piazza delle donne lavoratrici e parco fratelli Michelin) è iniziato ufficialmente il weekend della Protezione civile, nell’ambito della settimana di appuntamenti dedicati alle donne e agli uomini delle diverse Strutture operative che compongono un articolato Sistema al quale fanno riferimento associazioni di volontariato, Federazione dei Vigili del fuoco volontari, Strutture provinciali, Forze dello Stato, Ordini e Collegi professionali. All’interno della cittadella, che potrà essere visitata anche domani dalle 9 alle 18, sono in corso le esercitazioni ed i dialoghi con la cittadinanza.

Particolare successo stanno riscuotendo i giochi di ruolo dedicati ai più piccoli e la scoperta dei mezzi di soccorso, tra cui un elicottero dell’omonimo Nucleo che fa capo al Corpo permanente dei Vigili del fuoco, di cui le persone stanno scoprendo i segreti. E grande è l’attesa per domani alle 14, quando si svolgerà un’esercitazione con la simulazione di un soccorso sulla funivia di Sardagna, con il coinvolgimento di Nucleo elicotteri, Soccorso alpino e speleologico del Trentino, Trentino emergenza, Vigili del fuoco volontari e la collaborazione di Trentino trasporti. Nella giornata di oggi, anche in piazza Degasperi a Borgo Valsugana sono stati messi in mostra mezzi, attrezzature e apparecchiature di soccorso, mentre le squadre giovanili dei Vigili del fuoco volontari del Distretto Valsugana e Tesino hanno svolto attività dimostrative.

“La nostra organizzazione autonoma appartiene ad una tradizione secolare per il Trentino, che ci ha garantito l’esperienza necessaria alla gestione anche di grandi emergenze e al trasferimento della nostra esperienza ad altri” ha osservato il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col, intervenuto nel corso della cerimonia inaugurale al fianco del prefetto Filippo Santarelli e dei rappresentanti istituzionali di Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento.

Grande importanza per il Sistema di Protezione civile trentino assume la formalizzazione della nuova convenzione per la costituzione del Nucleo tecnico a supporto delle attività di gestione delle emergenze, che da oggi vede presenti anche Ordine dei geologi e Collegio dei geometri, al fianco degli Ordini degli ingegneri e degli architetti che sono già operativi.

Il weekend della Protezione civile rappresenta il momento clou della Settimana, che ha offerto alla comunità dell’intero Trentino numerose proposte di approfondimento, ascolto ed emozioni. Il tutto, grazie al contributo fattivo delle diverse realtà cui fanno capo 11mila operatori in tutto il territorio provinciale. Eccole: Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento con i Servizi Antincendi e Protezione civile; Bacini montani; Faunistico; Foreste; Geologico; Prevenzione rischi e Cue e Agenzia provinciale delle foreste demaniali; Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari; Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento; Corpo forestale trentino; Corpo del Soccorso alpino e speleologico del Trentino; Croce rossa italiana, Comitato di Trento; Scuola provinciale dei cani da ricerca e catastrofe; Protezione civile Ana Trento (Nuvola); Psicologi per i popoli del Trentino; Trentino emergenza 118; Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e il Collegio dei geometri.

PROGRAMMA CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

TRENTO, QUARTIERE ALBERE – Piazza delle Donne lavoratrici e parco Fratelli Michelin

domenica 15 ottobre ore 9-18

– Mostra di mezzi, attrezzature e apparecchiature impiegate in occasione delle emergenze

– Campagna di prevenzione “Io non rischio”

– Stand delle Strutture operative e delle Forze dello Stato

– Centrali operative Cue, Vigili del fuoco e Trentino emergenza

– “Gioca con noi”, a cura delle Associazioni di volontariato e Protezione civile e della Federazione dei Vigili del fuoco volontari

09:00 – Dialogo pubblico: “Misure per la gestione del rischio valanghivo – Focus sulle Commissioni locali valanghe”

10:00 – Esercitazione: I cani “molecolari” della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe di Trento

11:00 – Dialogo pubblico: “Gestione delle emozioni, stress e tecniche di rilassamento (Psicologi per i popoli del Trentino)”

12:00 – Esercitazione: Soccorso con teleferica in ambiente alluvionale (Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento)

14:00 – Esercitazione: Soccorso alla funivia di Sardagna (Trentino Trasporti, Soccorso alpino e speleologico del Trentino, Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, Federazione dei Vigili del fuoco volontari)

15:00 – Dialogo pubblico: “Le misure per la gestione del rischio incendi”

16:00 – Esercitazione: Come ti costruisco una coronella con i sacchi di sabbia (Servizi Bacini montani, Prevenzione rischi e Cue)

17:00 – Dialogo pubblico: “Avvisi di condizioni meteo avverse ed avvisi di allerta – Come leggere le allerte ed interpretarne i contenuti”