PAT * COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON ROMA: « DAL 10 DICEMBRE UNA CORSA GIORNALIERA DA E PER LA CAPITALE SI AGGIUNGERÀ A QUELLE ESISTENTI »

10.30 - mercoledì 29 novembre 2023

Un nuovo treno collegherà Trento con Roma. Il prossimo 10 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario ferroviario nel quale sono contenute alcune importanti novità per la nostra Provincia riguardanti i collegamenti da e per la capitale. “Avere un collegamento veloce con Roma – spiega il presidente Maurizio Fugatti – riveste da sempre una grande importanza non solo in termini simbolici. Potenziare i collegamenti con la capitale significa, soprattutto per il nostro territorio, disporre di opportunità essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale”.

Alle corse già esistenti sarà aggiunta una nuova una nuova coppia di Frecciarossa (svolta con la nuova livrea ETR 1000) da e per la Capitale d’Italia. Il treno di andata (n. 8520, circola tutti i giorni tranne il sabato) parte da Roma Termini alle 14.50, con fermate a Roma Tiburtina (14.57/15.00), Firenze Santa Maria Novella (16.27/16.36), Bologna Centrale (17.13/17.16), Verona Porta Nuova (18.08/18.20), Rovereto (19.01/19.03), Trento (19.15/19.17) e Bolzano alle 19.55. Quello di ritorno (n. 8513, circola tutti i giorni eccetto la domenica) parte alle 5.50 da Bolzano e ferma a Trento (06.20/06.22), Rovereto (06.34/06.36), Verona Porta Nuova (07.44/07.53), Bologna Centrale (08.44/08.47), Firenze Santa Maria Novella (09.24/09.33), Roma Tiburtina (10.59) per arrivare a Roma Termini alle 11.10.

Altra importante novità, tutti gli attuali collegamenti per Roma/Sibari saranno svolti con la nuova livrea Frecciarossa 1000.

Di seguito tutti i collegamenti Roma-Trento e Trento-Roma attivi dal 10 dicembre prossimo:

– FR 8502 Roma Termini 6.45 – Trento 11.15;

– FR 8506 Roma Termini 8.50 – Trento 13.15;

– FR 8509/8510 Sibari – Roma Termini 10.50 – Trento 15.15;

– FR 8520 Roma Termini 14.50 – Trento 19.15 (nuovo collegamento);

– FR 8524 Roma Termini 16.50 – Trento 21.15;

– FR 8526 Roma Termini 17.50 – Trento 22.15.

– FR 8505 Trento 5.43 – Roma Termini 10.10;

– FR 8513 Trento 6.22 – Roma Termini 11.10 (nuovo collegamento);

– FR 8507 Trento 7.43 – Roma Termini 12.10;

– FR 8519/8518 Trento 13.43 – Roma Termini 18.10 – Sibari;

– FR 8525 Trento 15.43 – Roma Termini 20.10;

– FR 8529 Trento 17.43 – Roma Termini 22.10.