PAT * ORSI E MINACCE SOCIAL: FUGATTI, « IDENTIFICATI GLI AUTORI, GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE PER L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA A TUTELA DELLA MIA PERSONA »

16.07 - domenica 25 febbraio 2024

Orsi, minacce e indagini. Fugatti ringrazia le forze dell’ordine. “Desidero ringraziare il Commissariato, la Questura con particolare riferimento a Digos ed esperti informatici e in generale le forze dell’ordine per l’attività investigativa a tutela della mia persona”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta così la notizia diffusa tramite agenzia dell’identificazione degli autori delle minacce e offese veicolate tramite social dopo le ultime decisioni assunte in ordine alla gestione dei grandi carnivori in Trentino.

“Ritengo occorra riportare dentro il solco della ragionevolezza e della misura quello che sta accendendo da ormai troppo tempo – aggiunge il presidente – non tanto per un fattore personale, ma soprattutto perché l’esercizio della democrazia significa assumersi responsabilità che vanno al di là dell’interesse del singolo o di singoli gruppi. Responsabilità e decisioni che a volte sono difficili e scomode ma che è giusto impegnarsi a sostenere. Ecco perché il lavoro delle forze dell’ordine è prezioso ed è preziosa la testimonianza che riescono a dare anche in questo frangente, a difesa della legalità e del confronto civile”.