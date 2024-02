TRENTINOSOLIDALE * MOSTRA FOTOGRAFICA “VOLONTARI CONTRO LO SPRECO“: « STORIE DI IMPEGNO E SOLIDARIETÀ, L’INAUGURAZIONE A TRENTO – TORRE MIRANA (1/3 – 17.00) »

15.15 - sabato 24 febbraio 2024

È in programma la mostra fotografica sulla nostra Associazione dal titolo “Volontari contro lo spreco — storie di impegno e solidarietà”

presente presso Sala Thun di Torre Mirana, via Belenzani 3, a Trento, da venerdì 1 marzo a domenica 10 marzo 2024, dalle ore 10.30 alle ore 18.30. L’inaugurazione si terrà il 1 marzo alle ore 17.00.

È un reportage sociale realizzato dai fotografi della Sezione di Trento di Witness Journal, che ringraziamo. È un’occasione speciale per far conoscere il nostro impegno ma anche per vederci con occhi nuovi.

*

Giorgio Casagranda

TRENTINOSOLIDALE ODV