COMUNE DI TRENTO * MOBILITÀ: « QUEST’INVERNO LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO VERRANNO ESTESE ANCHE AI DIESEL EURO 3, PER EVITARE IL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO »

Quest’inverno le limitazioni al traffico estese anche ai diesel Euro 3.

Anche quest’anno nel periodo invernale verranno istituite le consuete limitazioni al traffico per evitare il superamento dei livelli di inquinamento.

Infatti, sebbene il Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria abbia evidenziato come lo stato di qualità dell’aria su tutto il territorio provinciale sia sostanzialmente buono secondo gli standard europei e nazionali, con un trend di riduzione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti negli ultimi anni, permangono ancora livelli superiori ai limiti di legge per l’inquinante biossido di azoto (NO2), per questo il Piano ha confermato la necessità di limitare il traffico, ed in modo particolare la circolazione dei veicoli diesel, in quanto principali responsabili dell’emissione degli ossidi di azoto nel periodo invernale, il più critico per la qualità dell’aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinati negli strati bassi dell’atmosfera.

Quest’inverno quindi l’ordinanza di limitazione del traffico introdurrà il limite anche per i veicoli diesel Euro 3, introducendo le seguenti limitazioni: divieto di circolazione per tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, Euro 2 (omettendo il riferimento al F.A.P. omologato, ormai superato) e Euro 3, i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1.

Le limitazioni saranno in vigore tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle ore 19 nel periodo dall’1 novembre 2021 al 31 marzo 2022.