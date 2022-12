APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * TURISMO: « PROTAGONISTE DELLA TRASMISSIONE “LINEA BIANCA“ SU RAI 1, LA VAL RENDENA E LE GIUDICARIE CENTRALI (24/12 – 14.00) »

14.38 - giovedì 22 dicembre 2022

Madonna di Campiglio: il territorio su “Linea bianca” alla vigilia di Natale. Natale in televisione. Il 24 dicembre, alle 14, l’ambito turistico Madonna di Campiglio sarà protagonista di “Linea Bianca” su Rai 1. Poi, il 25 dicembre, alle 11.15, sarà la “cartolina” natalizia di “Citofonare Rai 2” sul secondo canale Rai.

L’ambito turistico di Madonna di Campiglio, con la Val Rendena e le Giudicarie Centrali, torna ad essere protagonista della fortunata trasmissione “Linea bianca” e lo fa alla vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, su Rai 1, con inizio alle ore 14. A raccontare il territorio, nella puntata inaugurale della nuova stagione, sarà Massimiliano Ossini, con Lino Zani e Giulia Capocchi. I cinquanta minuti del programma televisivo presenteranno un racconto, ricco di temi variegati, dallo sport alla cultura, passando per la natura e l’agricoltura, coordinato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

Si comincia con l’artigianato e le stufe a olle realizzate a mano dalla famiglia Collizzolli nel laboratorio di Bolbeno (Borgo Lares), e si prosegue con un passaggio a Spiazzo, nella stube di Maso Grisun per ammirare una stufa completa e riscaldarsi con il suo tepore. Lo sci entra in scena con il passaggio a Madonna di Campiglio, sul Canalone Miramonti, per uno slalom di solidarietà che vede protagonisti Bruno Felicetti (direttore Funivie Campiglio), Gianni Baldessari (direttore Funivie Pinzolo), Claudio Saltari (presidente nazionale Donatori e Volontari Polizia di Stato Onlus) e Stefano Valeri (direttore del Centro di Addestramento alpino della Polizia di Stato a Moena).

Andrea Bianchi, fondatore del metodo Hot Mind, accompagna Massimiliano Ossini e Lino Zani in una singolare camminata nella neve per scoprire la “via del freddo alla felicità”. Altro capitolo, a Prà de la Casa, in Val Brenta, con il presidente del Parco Naturale Adamello Brenta Walter Ferrazza e la speaker di Radio Dolomiti Francesca Bertoletti per conoscere il progetto “Calendario dell’Avvento” in declinazione naturalistica ideato dal Pnab. Protagonisti di questo momento saranno i bambini e il coro delle “Piccole Colonne” diretto da Adalberta Brunelli che si esibirà in alcune canzoni.

Nei minuti dedicati all’alpinismo, Massimiliano Ossini illustra il progetto “Brenta Open”, che sostiene l’accessibilità alla montagna indipendentemente dal livello di abilità e dallo stato psicofisico di ciascuno, con l’intervento della testimonial e protagonista dell’iniziativa Nicolle Boroni e della Guida alpina Davide Ortolani. Spazio alle tradizioni con il Filò da la Val Rendena che riporta in scena, dalle antiche leggende, i diavoli e le streghe della Val Genova. Non poteva poi mancare la parte dedicata all’agricoltura con la razza Rendena presentata da Giovanni Battista Polla a Maso Pan (Caderzone Terme) e ci sarà anche uno spazio dedicato alla scelta di vita di Lara Gottardi che, a Villa Rendena (Comune Porte di Rendena), ha creato un innovativo centro di equiturismo.

Poi, il giorno dopo, a Natale, di nuovo in onda su Rai 2, nella trasmissione “Citofonare Rai 2” che inizia alle 11.15, con la conduzione di Paola Perego e Simona Ventura, ci saranno alcuni minuti dedicati all’ambito turistico di Madonna di Campiglio con il divulgatore Massimo Cannoletta che presenterà una “magica cartolina” natalizia resa possibile grazie alla collaborazione degli Alpini e della Pro loco di Madonna di Campiglio che hanno messo a disposizione la casetta nella piana di Nambino trasformata nel villaggio di Babbo Natale.