PAT * BONDONE – ANNIVERSARIO INCENDIO VAL SETTA: PRESIDENTE, « LAVORO DI SQUADRA MOTIVO DI SANO ORGOGLIO PER IL TRENTINO »

19.44 - domenica 19 marzo 2023

Bondone, l’abbraccio ai Vigili del fuoco nell’anniversario dell’incendio in Val Setta.Il presidente Fugatti: “Lavoro di squadra motivo di sano orgoglio per il Trentino”. Nell’anniversario del furioso incendio in Val Setta – che cancellò decine di ettari di bosco – la comunità di Bondone e Baitoni ha abbracciato oggi il personale della Protezione civile che per ben 12 giorni fu impegnato nel contrastare le fiamme. Dal 19 marzo al primo aprile 2022 furono diversi i settori operativi che operarono sul posto, con 25 Corpi dei Vigili del fuoco volontari e permanenti, Nucleo elicotteri, Soccorso alpino, Associazione volontari del Servizio ambulanza di Storo, Corpo forestale trentino, Carabinieri e Polizia locale. “L’ottima sinergia e un eccellente lavoro di squadra tra le varie componenti che parteciparono all’intervento sono per il Trentino motivo di sano orgoglio” ha osservato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti intervenuto sul posto per ricordare come la capillarità dei Corpi che presidiano l’intero territorio trentino rappresenta un modello guardato con attenzione a livello nazionale: “I Vigili del fuoco dimostrano in ogni loro intervento grande preparazione e sinergia, dando lustro alla forza del volontariato”. Accanto al comandante dei Vigili del fuoco di Bondone e Baitoni Nicola Zaninelli, all’evento sono intervenuti gli assessori provinciali Mattia Gottardi e Roberto Failoni, i consiglieri provinciali Vanessa Masè e Alex Marini oltre al sindaco Chiara Cimarolli e al vicepresidente della Federazione provinciale dei vigili del fuoco, Luigi Maturi.

La messa nella chiesa di Bondone è stata preceduta dal corteo dei Vigili del fuoco che ha toccato il bosco. Qui è stata posata una targa a ricordo dell’incendio. Il lavoro e la professionalità delle squadre a terra e degli equipaggi in volo, un anno fa furono agevolati e resi ancora più efficaci grazie alla profonda conoscenza del territorio posseduta dei Vigili del fuoco volontari e del personale della forestale. Sul campo fu peraltro possibile valutare l’efficacia delle diverse risorse e strategie di intervento messe in atto, con con l’allestimento di strade tagliafuoco e la pulizia dei tracciati per fronteggiare le fiamme e impedirne la propagazione.